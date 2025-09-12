В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим не всі громадяни можуть виїхати за кордон.

Кому доступний виїзд з України на законних підставах у вересні 2025 року – повідомляє 24 Канал.

Хто може виїхати за кордон?

Згідно із законодавством, до списку тих, хто може виїхати з України, входять не військовозобов'язані особи, яких виключили з військового обліку. Наразі за кордон можуть виїхати:

особи з інвалідністю третьої, другої чи першої групи;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину або доглядають за тяжкохворою дитиною;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні;

чоловіки віком від 18 до 22 років.

Також перетинати кордон можуть чоловіки, які мають відстрочку по догляду або утриманню людини з інвалідністю, якщо супроводжують цю особу при виїзді.

Окрім цього, для проходження навчання, лікування або реабілітації за кордон можуть виїхати й військові. Вони також можуть виїжджати у відпустку, якщо отримали дозвіл від ТЦК або військової частини.

Виїзд за кордон під час війни: що варто знати?