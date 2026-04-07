Виїжджали за кордон під виглядом музикантів з листами Мінкульту: правоохоронці викрили схему

Правоохоронці викрили схему, де чоловіки призовного віку виїжджали за кордон під виглядом музикантів. Організаторці вже повідомили про підозру, проте також перевіряють посадовців Міністерства культури.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про нову схему виїзду за кордон, яку викрили правоохоронці?

Руслан Кравченко розповів, що жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від 7 500 доларів США пропонувала їм "оформлення" як учасників музичних гуртів.

Після цього вона подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки таких осіб, вказуючи, що вони нібито беруть участь у благодійних концертах за кордоном. На підставі цих звернень Міністерство готувало та направляло до Державної прикордонної служби листи сприяння для перетину кордону,

– зазначив генпрокурор.

За словами Кравченка, саме ці листи й ставали підставою для виїзду. Зрештою за такою схемою з України виїхали 28 осіб, до цього часу вони не повернулися.

"Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, але реалізувати його не встигли", – написав очільник ОГП.

Організаторці схеми заочно повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене з корисливих мотивів. Наразі жінка перебуває за межами України.

Також правоохоронці провели обшуки у колишніх працівників Мінкульту, в тому числі у колишнього тимчасового виконувача міністра культури, які погоджували відповідні листи, а також інших фігурантів.

Перевіряємо причетність посадових осіб міністерства до цієї схеми. Переконаний: коли державні механізми використовують як "послугу" для обходу закону – це вже не про культуру. Це про відповідальність. І вона буде. Це не крапка. Це кома,

– резюмував Руслан Кравченко.

