Що загрожує чоловікам призовного віку, які виїхали за кордон під час війни

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Деякі чоловіки призовного віку виїхали за кордон та досі не повернулися.

Чи загрожує щось цим чоловікам – розповіла юристка Вікторія Тютюнникова. Нагадаємо, раніше стало відомо, чи можуть заброньовані від мобілізації працівники виїжджати за кордон.

Важливо Кому з чоловіків можна виїжджати з України під час воєнного стану

Що чекає на чоловіків, які залишилися за кордоном

Після повернення в Україну чоловіків призовного віку можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. У такому випадку загрожує штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

Важливо! Якщо чоловік нелегально перетинав кордон, то доведеться додатково сплатити

До кримінальної відповідальності можуть притягнути лише тих чоловіків, які отримали повістку і втекли з України. Їм загрожує від 3 – 5 років позбавлення волі.

Хто з чоловіків може виїжджати з України під час воєнного стану