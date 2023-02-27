Що загрожує чоловікам призовного віку, які виїхали за кордон під час війни
В Україні триває проведення загальної мобілізації. Деякі чоловіки призовного віку виїхали за кордон та досі не повернулися.
Чи загрожує щось цим чоловікам – розповіла юристка Вікторія Тютюнникова. Нагадаємо, раніше стало відомо, чи можуть заброньовані від мобілізації працівники виїжджати за кордон.
Важливо Кому з чоловіків можна виїжджати з України під час воєнного стану
Що чекає на чоловіків, які залишилися за кордоном
Після повернення в Україну чоловіків призовного віку можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. У такому випадку загрожує штраф від 3 400 до 5 100 гривень.Важливо! Якщо чоловік нелегально перетинав кордон, то доведеться додатково сплатити від 3 400 до 8 500 гривень.
До кримінальної відповідальності можуть притягнути лише тих чоловіків, які отримали повістку і втекли з України. Їм загрожує від 3 – 5 років позбавлення волі.
Хто з чоловіків може виїжджати з України під час воєнного стану
- заброньовані працівники підприємств;
- чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;
- тимчасово непридатні до військової служби;
- особи, які утримують трьох неповнолітніх дітей;
- особи, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і дружину, яка проходить військову службу;
- співробітники Міноборони, СБУ, ЗСУ;
- представники окремих професій (залізничники, працівники авіації);
- спортсмени.