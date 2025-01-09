Виїзд за кордон: що змінилося з 1 січня та хто з чоловіків має право

Під час воєнного стану в Україні заборонено виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 60 років. Проте новий закон про мобілізацію вніс зміни щодо того, кому можна виїхати.

Зокрема, за кордон можуть виїхати чоловіки, що виключені з військового обліку за станом здоров'я та не здійснювали тяжкого злочину. Про це повідомляє 24 Канал.

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За яких умов військовозобов'язані можуть виїхати за кордон

Військовозобов'язані громадяни також можуть виїхати за кордон. Проте лише за таких підстав:

за станом здоров'я;

для навчання;

за сімейними обставинами;

за професією;

якщо вони є держслужбовцями.

Зазначимо, що у військово-облікових документах осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка. Її можна отримати після надання ТЦК документів, що підтверджують підстави для виїзду. Оформити відстрочку також можна у центрі комплектування.

Які правила перетину кордону діятимуть у 2025 році

Зміни у правилах перетину кордону стосуються чоловіків від 18 до 25 років.

На час воєнного стану чоловіки цього віку, що проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах чи розвідувальному органі Міноборони та які до укладання такого контракту не проходили військову службу (окрім базової), можуть перетнути кордон за умови виконання правил перетину державного кордону, а також наявності:

довідки, що видана командиром військової частини (керівником ТЦК і СП) або керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони, за формою, затвердженою МО, із зазначенням відомостей про укладання контракту;

військово-облікового документа.

Зазначимо, що контракт повинен бути укладений на умовах, що передбачені абзацом 4 частини 3 статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".