Чи можуть заброньовані працівники виїхати за кордон: пояснення Мін'юсту
- Чоловіки, заброньовані на період мобілізації, мають право на виїзд за кордон, адже вони перебувають на спеціальному військовому обліку.
- Для виїзду за кордон потрібні паспорт, військово-обліковий документ з позначкою про бронювання, витяг з наказу про відпустку та інші документи для підтвердження мети поїздки.
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений. Однак законодавство передбачає винятки для українців, які мають бронювання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення від Міністерства юстиції.
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Хто з чоловіків може виїхати за кордон
У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право на виїзд за кордон.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу.
Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку.
Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки – чіткого нормативно-правового регулювання немає,
– зазначили в Мін'юсті.
За словами Міністерства, дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна лише з роз'яснень Державної прикордонної служби України.
Водночас окремі категорії державних службовців, зокрема члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад та інші особи, визначені у статтях 2 – 14 Правил, не мають права перетинати кордон з метою відпустки.
Які документи необхідно мати
За законом, для виїзду за кордон чоловікам необхідні наступні документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (він повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи "Оберіг");
- витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);
- інші документи для підтвердження мети поїздки.
Важливо! Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.