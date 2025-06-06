Чи можуть заброньовані працівники виїхати за кордон: пояснення Мін'юсту

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений. Однак законодавство передбачає винятки для українців, які мають бронювання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення від Міністерства юстиції.

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Хто з чоловіків може виїхати за кордон

У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право на виїзд за кордон.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу.

Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку.

Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки – чіткого нормативно-правового регулювання немає,

– зазначили в Мін'юсті.

За словами Міністерства, дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна лише з роз'яснень Державної прикордонної служби України.

Водночас окремі категорії державних службовців, зокрема члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад та інші особи, визначені у статтях 2 – 14 Правил, не мають права перетинати кордон з метою відпустки.

Які документи необхідно мати

За законом, для виїзду за кордон чоловікам необхідні наступні документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (він повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи "Оберіг");

витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);

інші документи для підтвердження мети поїздки.

Важливо! Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.