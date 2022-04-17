На виїзді до Польщі: у ДПСУ назвали пункт пропуску з найбільшими чергами
17 квітня 2022 , 05:51Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Через повномасштабне вторгнення Росії мільйони людей, рятуючись від бойових дій, змушені були покинути рідні домівки та виїхати з України.
Найбільші черги спостерігають у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Читайте також Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку: українці повертаються додому
Черги на пунктах пропуску
За даними Державної прикордонної служби України на виїзд очікують:
- "Краківець" – 90 легкових автомобілів і 20 автобусів;
- "Рава-Руська" – 20 легковиків і 17 автобусів;
- "Шегині" – 11 автобусів;
- На інших пунктах пропуску черги відсутні.
У ДПСУ також додали, що на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд очікують 10 автобусів. На лінії розмежування з Угорщиною, Румунією та Молдовою черг не спостерігають.
До теми – якою була ситуація на кордоні з Польщею раніше: дивіться відео