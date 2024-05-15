Вибухи в Криму, якою буде угода з США: хронологія 812 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Наші військові день у день нищать окупантів та їхню техніку.
Що відбувається на полі бою, яка ситуація в дипломатії, що обіцяють партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в Севастополі "працює ППО". Також росіяни скаржились на вибухи у районах Євпаторії, Бахчисарая та Сімферополя. Там вороги жалілися про "невідомі повітряні цілі в небі". Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що США та Київ мають укласти угоду про гарантії безпеки на 10 років. Вона передбачає, що Сполучені Штати будуть підтримувати українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей. Зокрема, щодо надання допомоги від ППО та дронів і до розмінування. Наші військові перемістились на більш вигідні позиції на ділянках біля Лук'янців і Вовчанська. Це зробили внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат. Там тривають бої. Очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що через різке збільшення споживання світла у всіх областях запровадили аварійні відключення. Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень, За його словами, орієнтовно до 10% споживачів довелось залишити без світла.
Вибухи в Криму
США й Україна мають укласти угоду про гарантії безпеки
ЗСУ перемістились на ділянках біля Лук'янців і Вовчанська
Орієнтовно до 10% споживачів відключено
– заявив посадовець.
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в Севастополі "працює ППО".
Також росіяни скаржились на вибухи у районах Євпаторії, Бахчисарая та Сімферополя. Там вороги жалілися про "невідомі повітряні цілі в небі".
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що США та Київ мають укласти угоду про гарантії безпеки на 10 років. Вона передбачає, що Сполучені Штати будуть підтримувати українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей. Зокрема, щодо надання допомоги від ППО та дронів і до розмінування.
Наші військові перемістились на більш вигідні позиції на ділянках біля Лук'янців і Вовчанська. Це зробили внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат. Там тривають бої.
Очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що через різке збільшення споживання світла у всіх областях запровадили аварійні відключення.
Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень,
За його словами, орієнтовно до 10% споживачів довелось залишити без світла.