Вибухи в Криму, якою буде угода з США: хронологія 812 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Наші військові день у день нищать окупантів та їхню техніку.

Що відбувається на полі бою, яка ситуація в дипломатії, що обіцяють партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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