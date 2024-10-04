Байден не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході: він вважає, що цього можна уникнути

Ситуація на Близькому Сході суттєво загострилась. Чинний президент США прокоментував те, що відбувається.

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході. Регіон опинився на межі через напади Ізраїлю на Сектор Гази та Ліван та ескалацію з Іраном.

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Війни можна уникнути

Байден відповів на питання, наскільки він впевнений, що такій війні можна запобігти. Він сказав, що для цього потрібно зробити більше.

Наскільки ви впевнені, що дощу не буде? Слухайте, я не вірю, що буде повна війна. Я думаю ми можемо цього уникнути,

– зазначив він.

Водночас він наголосив, що для цього потрібно зробити ще багато. На запитання, чи відправить він американських військ на допомогу Ізраїлю, він відповів, що США вже допомогли Ізраїлю та збираються його захищати.

Днями Іран випустив по Ізраїлю значну кількість балістичних ракет. У такий спосіб вони намагались помститись за ліквідацію лідера "Хезболли" Насралли.