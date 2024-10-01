Іран атакував Ізраїль ракетами: де розташовані ці країни на карті

Між Іраном та Ізраїлем по прямій близько 360 кілометрів. Але ці країни не сусідять. 24 Канал розкаже, де розташовані Іран та Ізраїль і які країни поруч.

Повідомлення про те, що Іран може атакувати Ізраїль, з'явилися ближче до вечора 1 жовтня. Про це написали The New York Times, мовляв, Тегеран атакує протягом найближчих 12 годин, з настанням темряви. Утім, ракети на Ізраїль полетіли вже за кілька годин.

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Де розташовані Іран та Ізраїль

Обидві країни належать до близькосхідного регіону. Іран виходить на Перську затоку, а от Ізраїль – на Середземне море. Між цими країнами немає спільного кордону: їх розділяє Йорданія. На північ від Ізраїлю – Ліван та Сирія. З останньою межує Іран.

Тож через атаку, окрім Ізраїлю та Ірану, свій повітряний простір закрила Йорданія, що логічно.

Показуємо Ізраїль та Іран на карті: дані Google Maps

Що відбувається на Близькому Сході

Іран запустив по Ізраїлю понад 180 ракет, їх, звісно, перехоплювали. У США миттєво відреагували та скликали термінову нараду через атаку. У Білому домі пообіцяли "переглянути статус підготовки США, щоб допомогти Ізраїлю захищатися від атак і захистити персонал США в регіоні".

Згодом стало відомо, що Байден наказав американським військовим допомагати в обороні Ізраїлю від атак Ірану та збивати ракети, націлені на Ізраїль. Він спостерігає за ситуацією разом із Камалою Гарріс.

Уламки або власне ракети падали в Тель-Авіві, поблизу Мертвого моря, на півдні та в регіоні Шарон, а також на території Палестинської автономії. Ударом було пошкоджено школу. Є дані про перших поранених через уламки, також у декого гостра реакція на стрес.

Іран закрив свій повітряний простір, очікуючи на зустрічну атаку, але попередив: якщо Тель-Авів відповість на удар, відповідь Тегерана буде "більш нищівною та руйнівною". Та в ЦАХАЛі відповіли, що ізраїльські військові завдадуть ударів по всьому Близькому Сходу.