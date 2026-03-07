Лише одна країна: аналітик сказав, хто виграє від війни на Близькому Сході

На тлі ударів Ірану по країнах Близького Сходу та відповіді союзників ситуація в регіоні швидко загострюється. Деякі держави вже посилюють військову присутність, однак ключове питання залишається відкритим: хто може виграти від цієї війни.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, що затягування бойових дій на Близькому Сході вигідне лише одній країні. Водночас він зауважив, що навіть для неї довготривалий конфлікт може мати суперечливі наслідки.

Затягування війни вигідне лише Росії

На перший погляд може здатися, що ескалація на Близькому Сході створює вигідні умови для Росії. Через бойові дії ціни на енергоносії можуть зростати, а дорожча нафта традиційно приносить Москві додаткові доходи. Однак, за словами Валерія Клочка, така логіка працює лише у короткостроковій перспективі і не гарантує Росії стабільної вигоди.

Нагадаємо: На тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану зросла зацікавленість українськими дронами-перехоплювачами. Financial Times писала про переговори Пентагону та щонайменше однієї країни Перської затоки щодо їх закупівлі, а Київ обговорює формат співпраці, який може передбачати обмін досвідом на ракети для Patriot.

Аналітик пояснив, що більшість держав, залучених до операції або пов'язаних із нею, не зацікавлені у тривалому конфлікті. Навіть ті країни, які можуть отримати тимчасові економічні бонуси, розуміють ризики для глобальної економіки та безпеки.

Дійсно вигідне затягування лише одній країні – Росії. Але сказати однозначно, що вона довго отримуватиме великі вигоди від зростання цін на нафту, теж не можна,

– наголосив Клочок.

Він додав, що навіть у цьому випадку ефект може бути обмеженим. Світові енергетичні ринки швидко адаптуються до криз, а інші великі гравці, зокрема Китай, мають власні ресурси та альтернативні сценарії дій. Тому розраховувати на довготривалі надприбутки Росії від цього конфлікту не варто.

Країни регіону не поспішають відповідати Ірану ударами

Попри численні атаки Ірану по території країн Близького Сходу, більшість держав регіону не переходять до прямої відповіді. Йдеться навіть про ті країни, по чиїй цивільній або військовій інфраструктурі вже завдавалися удари. На думку Клочка, така стриманість свідчить про те, що сценарій операції контролюється і навряд чи передбачає масштабну ескалацію.

До уваги! США оголосили про розширення військової операції: 6 березня запланована найбільша кампанія бомбардувань по іранських ракетних об'єктах. За даними Axios, операція може тривати ще кілька тижнів, а переговорів із Тегераном наразі не ведеться.

Аналітик звернув увагу, що навіть держави з потужними арміями обмежуються переважно оборонними діями. Наприклад, вони перехоплюють повітряні цілі або заявляють про політичне засудження атак, але не відкривають новий фронт проти Ірану.

Логічно було б очікувати, що після сотень ударів по їхній території деякі країни завдадуть удару у відповідь по Ірану. Але цього не відбувається,

– зазначив Клочок.

За його словами, така стриманість виглядає доволі показово. Навіть країни, які мають достатньо ресурсів і військових можливостей, не поспішають втягуватися у пряму війну з Іраном.

Це мені вказує на те, що сценарій на Близькому Сході прописаний давно і доволі чітко регулюється,

– наголосив він.

Аналітик додав, що саме така поведінка держав регіону може свідчити про певну міжнародну координацію дій. Багато країн, навіть маючи можливість відповісти силою, обирають стриману позицію і намагаються уникнути розширення конфлікту.

Війна на Близькому Сході навряд чи буде довгою

Більшість ключових гравців не зацікавлені у тривалому конфлікті на Близькому Сході. Навіть держави, які мають складні відносини між собою або підтримують різні сторони, розуміють ризики масштабної ескалації для світової економіки та безпеки.

Аналітик звернув увагу, що навіть Китай, який традиційно прагне посилювати свій вплив у регіоні, не зацікавлений у затягуванні війни. Для Пекіна це створює занадто багато економічних і політичних ризиків, а пряме втручання у конфлікт означало б значно ширшу війну.

Я думаю, що військова операція на Близькому Сході буде швидкоплинною. У будь-якому випадку мало зацікавлених сторін, щоб вона тривала довго,

– зазначив Клочок.

Він додав, що Китай також перебуває у складній ситуації, адже не може повністю підтримати жодну зі сторін конфлікту. У такій ситуації Пекін змушений діяти обережно і не зацікавлений у сценарії великої війни.

Китай зараз не зацікавлений у затягуванні військової операції і не готовий вступати у пряму війну,

– наголосив аналітик.

За словами Клочка, саме тому нинішній конфлікт може мати обмежений у часі характер. Більшість держав прагнуть уникнути сценарію великої регіональної війни, яка могла б втягнути у протистояння значно більше країн.

