Як Росія використовує конфлікт на Близькому Сході: аналіз ISW

Російські офіційні особи засуджують дії Ізраїля, а ліквідацію Хасана Насралли називають політичним убивством. В ISW припускають, що Москва прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході. Наприклад, у середині жовтня Махмуд Аббас приїде до Казані на саміт БРІКС.

ISW відзначає активність російських дипломатів й аналізує їхні заяви. Цікаво, що 30 вересня прем'єр-міністр Михайло Мішустін відвідав Іран. Утім, тепер обоє союзників мають проблеми.

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Росія хоче використати конфлікт на Близькому Сході

Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких домінує Росія, в тому числі тих, що пов'язані з зусиллями Кремля зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки",

– пишуть аналітики.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас прийняв запрошення Росії відвідати саміт БРІКС у Казані 22 – 24 жовтня. Учасники саміту мають обговорити ситуацію на Близькому Сході.

А заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану в Росії 1 жовтня. У розмові з Шаукі Бу Нассаром він підкреслив, що Росія "виступає проти передбачуваних ізраїльських політичних вбивств". Також він підкреслив важливість надання гуманітарної допомоги Лівану і безпечної евакуації російських громадян з Лівану.

Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав негайно припинити конфлікт на Близькому Сході. Своєю чергою Лавров зустрівся з послами невизначених арабських держав і закликав до негайного припинення військових дій в зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.