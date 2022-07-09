Завалили танкову роту, – Арестович розповів деталі бою під Богородичним

Олексій Арестович розповів, як відбувався бій під Богородичним. Зокрема, ЗСУ знищили танкову роту противника.

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 8 липня. Також він повідомив, що спроба штурму окупантів провалилася.

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Окупанти зазнали втрат під Богородичним

Навішали в Богородичному вчора (мовиться про 7 липня – 24 канал) наші хлопці дуже сильно під час спроби наступу. Це напрямок з Ізюма на Слов'янськ. Танків завалили орієнтовно штук 12 – танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону,

– пояснив Арестович.

Додав також, що наші військовослужбовці відбили атаку ворога. Зокрема, там полягло понад 200 окупантів.

"Вони намагалися рухатися і подивитися на потенціал цього руху. Ну, потенціал їм (росіянам – 24 канал) показали", – додав Арестович.

Коротко про перемогу ЗСУ біля Богородичного

Уранці 8 липня Генеральний штаб ЗСУ розповів, що наші війська відбили спробу ворога наступати в районі Богородичного, що на Слов'янському напрямку Донеччини.

Також в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слов'янському напрямку ворог хоче покращити тактичне положення своїх підрозділів.

російські окупанти вдарили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії на райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.

Також вороги гатили по Краматорському напрямку – обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука.

Ба більше, біля села Тетянівки завдали авіаційного удару.

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