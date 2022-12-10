Навоювалися: на Луганщині окупанти зазнали удару від несподіваного "союзника" ЗСУ
Джерело:телеграм-канал Олександра Коваленка
У листопаді в мене часто питали, чи припиняться бойові дії взимку, на що я відповідав – ні. Оскільки в боях у зимовий період перемагає той, хто до зими краще підготувався, і ЗСУ готувалися з вересня, а от російські окупаційні війська...
Безногих Ваньок стало більше
А ось і перші приклади підготовки до зими російських окупаційних військ. Так, на Луганщині в останні дні стоїть сильний мороз, та ще й за неабияких поривів вітру.
Цікаве Кремінна, Вугледар і Бахмут: що планує ворог на трьох вирішальних плацдармах війниВ результаті, до кінця цього тижня Луганська обласна лікарня виявилася забитою 300-ми. Тільки у них превалюють не осколкові чи кульові поранення, а обмороження кінцівок.
Обмороження зараз стає головною причиною санітарних втрат. І це ще не вдарили морози за 20 градусів.
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Радикальне "вирішення" проблеми
Цікаво те, що зеків тримають окремо від чмобіків, відправляють їх одразу або в Алчевськ, або Новосвітлівку.
Найкумедніше у цій ситуації полягає в тому, що в більшості випадків обморожені кінцівки, через неможливість на лікувально-оздоровчій базі забезпечити професійне лікування, просто ампутують.
Навоювалися? А скільки ще навоюються! Зима буде холодна, ага.