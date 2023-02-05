На Донбасі чисельність російських військ удвічі – тричі більша, ніж у ЗСУ, – Веніславський

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні вкотре зауважив, що ситуація на Донбасі жорстка. Адже росіяни кидають туди все більше сил, намагаючись зламати наш захист.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, яку кількість окупантів Росія концентрує на Донбасі. За словами нардепа, їх більше, ніж українських військових.

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Що відомо про росіян на Донбасі

Зараз на Донеччині та Луганщині чисельність російських військ удвічі, а то й утричі перевищує наші Збройні сили,

– заявив Федір Веніславський.

За його словами, навіть за умови, що чисельність українських військ сьогодні принаймні втричі перевищує 250 тисяч солдатів, які ми мали станом на 24 лютого 2022 року.

За словами нардепа, влітку 2022 року під час контрнаступу ЗСУ визволення було б набагато швидшим, якби ми мали танки.

"Нам не вистачало 100 танків, тоді ми могли б повністю звільнити Донецьку і Луганську області", – заявив Веніславський.

Що цьому передувало