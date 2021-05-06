РПЦ лишається учасником війни на Донбасі: в зустрічі Епіфанія та Блінкена побачили знак

Православна Церква України – Томос і геополітика. Неймовірно потужне фото Епіфанія та Блінкена. На перший погляд – нічого особливого, насправді – дуже символічно.

Держсекретар і Митрополит Православної Церкви України вшановують пам'ять загиблих від російської агресії, обговорюючи протистояння, у тому числі на духовному фронті.

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У чому важливість фото?

По-перше, тому що американці прямо вказують: на Сході – російська агресія.

Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Блінкеном / Фото фейсбук Митрополита Епіфанія

По-друге, я не уявляю таке фото із московським агентом Онуфрієм, який очолює філіал ФСБ, котрий називається Московська Православна Церква.

Нагадаю: мишебратська Церква була й лишається активним учасником війни на Сході. Зі слів Гіркіна, в її храмах переховувалися бойовики та зброя. А ще, що вони є ідеологами та агентами російського світу, щоденно впливаючи ідеологічно на громадян.

Ну не може Церква, центр якої у Москві, служити інтересам українського народу. Не може Церква, центр якої розташований в країні-агресорі, у Москві, служити інтересам українського народу.

Власне, це все, що треба знати, чому так важливо було здобути для України Томос і створити власну Помісну церкву (і я пишаюсья, що свого часу долучився до її створення протягом 2017-2019 років).

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Саме тому так Росія та їх агенти в Україні та світі виступали й виступають проти її утворення.

Не допомогло. Помісна ПЦУ з кожним днем набирає сил.

У такий важливий момент дипломатичних викликів, ПЦУ стоїть поруч зі своїм народом.

Ну і покажіть це фото тим, хто каже, що релігія не відіграє у 21 столітті жодної ваги. Особливо – американцям, які прямо кажуть, що релігія була й лишається одним із ключових факторів ідентичності та державотворення. Християнська церква була і лишається основою для їх Держави.

Релігія була й лишається потужним інструментом в геополітичних протистояннях. Тому так важливо, що зараз в Україні – своя незалежна церква, яка незважаючи на тиск філіалу ФСБ РПЦ, поступо набирає сили в країні та визнання у світі.