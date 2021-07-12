Боротьба дронів: як Україні залишатись на крок попереду в технологічній війні

Останні масштабні бойові зіткнення в різних куточках світу ознаменували початок нової епохи, в якій замість людей воюватимуть роботи. Насамперед це стосується ударних дронів, які здатні знищувати цілі не гірше, а іноді навіть краще за самих вояків.

Поговоримо про те, наскільки ефективно наші воєнні безпілотники можуть протистояти російській важкій техніці та недореформованій численній армії з присмаком совкового нафталіну. Детальніше – у відеоблозі.

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Думаю, всі ви добре пригадуєте фільми 1980-х і 1990-х років про те, як війни майбутнього вестимуть безпілотні роботи, протистояти яким традиційна армія кінця XX початку XXI століття буде не здатна.

Описане майбутнє уже "постукало у двері" і пише нові сторінки в історії сучасних військових баталій і нові стратегії перемог.

Наразі безпілотні розвідувальні та ударні дрони є найперспективнішим напрямком техніки озброєння у військовій сфері. До речі, не лише повітряні.

Потужні ударні безпілотники Bayraktar

Така катастрофа вже спіткала вірменську армію. Восени 2020 року саме Bayraktar – зроблені турками потужні ударні безпілотники – забезпечили успіх Азербайджану в боях за Нагірний Карабах.

Металеві птахи знаходили і знищували навіть добре сховані цілі у важкодоступних гірських районах. Першою жертвою Bayraktar в Нагірному Карабасі були комплекси "Тор-2м", які мали зупинити вогонь з неба. Але не у випадку з Bayraktar.



Турецький Bayraktar / Фото InformNapalm

"Панцир-С" – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Такі стоять на озброєнні вірменської армії. Ще донедавна грізна зброя виявилася безпорадною проти ударних турецьких дронів нового покоління.

Майбутнє – за безпілотниками

За даними військового порталу Defence Express , турецькі дрони за 10 днів активних бойових дій знищили тоді чимало російської бойової техніки, що була на озброєнні сирійців.

І це яскравий приклад того, як за допомогою сучасних безпілотників можна зробити дуже боляче російським окупантам. Україна вже придбала кілька турецьких Bayraktar типу Кібі-2. У Збройних силах України чудово розуміють, що за безпілотниками майбутнє.

Навесні один з Bayraktar уперше здійснив політ у зоні Операції Об'єднаних Сил поки що з метою розвідки. Тепер же, під час військово-морських навчань "Сі Бриз", Bayraktar стали додатковим елементом переваги над Чорноморським флотом Росії. І, до речі, незабаром їх у нас буде набагато більше.

Саме ця ескадрилья Bayraktar стане виконувати одну з основних ролей у Військово-морських силах України та надасть перевагу над російським флотом у якого на цей час аналогів таким безпілотникам немає.

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До кінця 2021 року Україна отримає з Туреччини 35 комплексів розвідувально-ударних безпілотників, які можуть нести бойове навантаження у вигляді двох боєприпасів самонаведення. Такі безпілотники високоефективні не лише в обороні, а стають незамінним елементом і успішної наступальної кампанії.

Не забуватимемо, що нам ще належить повернути окуповані московитами наші землі і навряд чи кремлівські бойовики захочуть повернути награбоване через пробудження совісті та докорами сумління.

У найближчі 10 років безпілотні апарати можуть повністю замінити штурмову авіацію. А Україна, у якої з авіацією суцільні проблеми, вже зараз може її відчутно посилити за допомогою тих самих Bayraktar.

Як Україні залишатись на крок попереду

Варто підкреслити один дуже важливий момент. З Україною США і країни НАТО військовими технологіями діляться, а з Росією – ні. Тому вкрай важливо безперестанно нарощувати технологічну перевагу, залишаючись на крок попереду у війні дронів.

Утім все це наразі перспектива, хай і недалекого, та все ж майбутнього. А от розвідувати ефективніше територію ООС можна було б уже і зараз.



Україна повинна залишатись на крок попереду у війні дронів / Фото Defense

Тобто кремлівські окупанти давним-давно чхати хотіли на той режим припинення вогню. Спокійно розвідують, літають і стріляють, а ми, маючи новітні технології, граємо по написаних ними для нас правилам гри, де переможець визначений наперед.

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"Військо-переможець не має стабільної позиції та форми, а кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги". Ні, це не мудрість XXI століття, продиктована революцією безпілотних розвідувально-ударних дронів, це слова китайського військового стратега Сунь-Цзи, сказані ще у V столітті до нашої ери.

Наразі Україна має можливість втілити цю мудрість у реформі української армії і я буду тримати кулаки за те, аби це сталося якомога швидше.