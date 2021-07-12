Поговоримо про те, наскільки ефективно наші воєнні безпілотники можуть протистояти російській важкій техніці та недореформованій численній армії з присмаком совкового нафталіну. Детальніше – у відеоблозі.

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Думаю, всі ви добре пригадуєте фільми 1980-х і 1990-х років про те, як війни майбутнього вестимуть безпілотні роботи, протистояти яким традиційна армія кінця XX початку XXI століття буде не здатна.

Описане майбутнє уже "постукало у двері" і пише нові сторінки в історії сучасних військових баталій і нові стратегії перемог.

Наразі безпілотні розвідувальні та ударні дрони є найперспективнішим напрямком техніки озброєння у військовій сфері. До речі, не лише повітряні.

Потужні ударні безпілотники Bayraktar

Така катастрофа вже спіткала вірменську армію. Восени 2020 року саме Bayraktar – зроблені турками потужні ударні безпілотники – забезпечили успіх Азербайджану в боях за Нагірний Карабах.

Металеві птахи знаходили і знищували навіть добре сховані цілі у важкодоступних гірських районах. Першою жертвою Bayraktar в Нагірному Карабасі були комплекси "Тор-2м", які мали зупинити вогонь з неба. Але не у випадку з Bayraktar.



Турецький Bayraktar / Фото InformNapalm

"Панцир-С" – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Такі стоять на озброєнні вірменської армії. Ще донедавна грізна зброя виявилася безпорадною проти ударних турецьких дронів нового покоління.

Відзначимо! За даними військового порталу Defence Express, турецькі дрони за 10 днів активних бойових дій знищили тоді чимало російської бойової техніки, що була на озброєнні сирійців.

Майбутнє – за безпілотниками

І це яскравий приклад того, як за допомогою сучасних безпілотників можна зробити дуже боляче російським окупантам. Україна вже придбала кілька турецьких Bayraktar типу Кібі-2. У Збройних силах України чудово розуміють, що за безпілотниками майбутнє.

Навесні один з Bayraktar уперше здійснив політ у зоні Операції Об'єднаних Сил поки що з метою розвідки. Тепер же, під час військово-морських навчань "Сі Бриз", Bayraktar стали додатковим елементом переваги над Чорноморським флотом Росії. І, до речі, незабаром їх у нас буде набагато більше.

Саме ця ескадрилья Bayraktar стане виконувати одну з основних ролей у Військово-морських силах України та надасть перевагу над російським флотом у якого на цей час аналогів таким безпілотникам немає.

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До кінця 2021 року Україна отримає з Туреччини 35 комплексів розвідувально-ударних безпілотників, які можуть нести бойове навантаження у вигляді двох боєприпасів самонаведення. Такі безпілотники високоефективні не лише в обороні, а стають незамінним елементом і успішної наступальної кампанії.

Не забуватимемо, що нам ще належить повернути окуповані московитами наші землі і навряд чи кремлівські бойовики захочуть повернути награбоване через пробудження совісті та докорами сумління.

У найближчі 10 років безпілотні апарати можуть повністю замінити штурмову авіацію. А Україна, у якої з авіацією суцільні проблеми, вже зараз може її відчутно посилити за допомогою тих самих Bayraktar.

Як Україні залишатись на крок попереду

Варто підкреслити один дуже важливий момент. З Україною США і країни НАТО військовими технологіями діляться, а з Росією – ні. Тому вкрай важливо безперестанно нарощувати технологічну перевагу, залишаючись на крок попереду у війні дронів.

Утім все це наразі перспектива, хай і недалекого, та все ж майбутнього. А от розвідувати ефективніше територію ООС можна було б уже і зараз.



Україна повинна залишатись на крок попереду у війні дронів / Фото Defense

Тобто кремлівські окупанти давним-давно чхати хотіли на той режим припинення вогню. Спокійно розвідують, літають і стріляють, а ми, маючи новітні технології, граємо по написаних ними для нас правилам гри, де переможець визначений наперед.

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"Військо-переможець не має стабільної позиції та форми, а кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги". Ні, це не мудрість XXI століття, продиктована революцією безпілотних розвідувально-ударних дронів, це слова китайського військового стратега Сунь-Цзи, сказані ще у V столітті до нашої ери.

Наразі Україна має можливість втілити цю мудрість у реформі української армії і я буду тримати кулаки за те, аби це сталося якомога швидше.