Передали зброю і спорядження, – у ЦАХАЛ розповіли про здачу в полон багатьох членів ХАМАС
Джерело:Times of Israel
Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі розповів, що 9 грудня багато членів угруповання ХАМАС здалися у полон Ізраїлю. Вони передали свою зброю і спорядження.
Крім того, палестинські бойовики також надали ізраїльтянам інформацію необхідну для подальшого ведення бойових дій. ЦАХАЛ також дізнався ситуацію про стан самого ХАМАС.
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У ЦАХАЛ розповіли про здачу у полон бойовиків з ХАМАС
Хагарі наголосив, що багато членів ХАМАС здалися ізраїльським військам у Секторі Гази, після того, як ЦАХАЛ розкрив розвідувальну інформацію про функціонування терористичної групи під час наземного наступу.
У Шеджаї та Джабалії терористи, які здалися, передали зброю та обладнання,
– сказав контрадмірал.
Речник розповів, що ізраїльтянам вдалося допитати палестинських бойовиків після того, як їх взяли у полон. За його словами, оперативники скаржаться, що керівництво ХАМАС не поінформоване про складну ситуацію, в якій вони перебувають на місцях.
"Розвідувальні дані, отримані в результаті допитів, створюють більше цілей і допомагають нам в оперативній діяльності", – додав Хагарі.
Він також підкреслив, що серед бойовиків ХАМАС існує "широко поширене відчуття, що керівництво ХАМАС не дбає про людей у Газі, які перебувають на поверхні". Хагарі сказав, це також "непокоїть оперативників руху".
Яка зараз ситуація у Секторі Гази
- У ЦАХАЛ 3 грудня заявили, що знову розпочали наступальні дії на палестинський ексклав Сектор Гази. Зокрема, ізраїльські військові увійшли у південь регіону.
- Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командирів батальйонів, рот та багатьох бойовиків ХАМАС. Він підкреслив що ця наступальна операція за своїми масштабами буде не менш успішною, аніж була на півночі Сектору Гази.
- Варто зазначити, що ЦАХАЛ призупиняв свою наступальну операцію у Секторі Гази на певний час, оголосивши перемир'я. Це сталося унаслідок взаємної домовленості між Ізраїлем і ХАМАС про обмін ізраїльськими заручниками та палестинським ув'язненими.