Передали зброю і спорядження, – у ЦАХАЛ розповіли про здачу в полон багатьох членів ХАМАС

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі розповів, що 9 грудня багато членів угруповання ХАМАС здалися у полон Ізраїлю. Вони передали свою зброю і спорядження.

Крім того, палестинські бойовики також надали ізраїльтянам інформацію необхідну для подальшого ведення бойових дій. ЦАХАЛ також дізнався ситуацію про стан самого ХАМАС.

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У ЦАХАЛ розповіли про здачу у полон бойовиків з ХАМАС

Хагарі наголосив, що багато членів ХАМАС здалися ізраїльським військам у Секторі Гази, після того, як ЦАХАЛ розкрив розвідувальну інформацію про функціонування терористичної групи під час наземного наступу.

У Шеджаї та Джабалії терористи, які здалися, передали зброю та обладнання,

– сказав контрадмірал.

Речник розповів, що ізраїльтянам вдалося допитати палестинських бойовиків після того, як їх взяли у полон. За його словами, оперативники скаржаться, що керівництво ХАМАС не поінформоване про складну ситуацію, в якій вони перебувають на місцях.

"Розвідувальні дані, отримані в результаті допитів, створюють більше цілей і допомагають нам в оперативній діяльності", – додав Хагарі.

Він також підкреслив, що серед бойовиків ХАМАС існує "широко поширене відчуття, що керівництво ХАМАС не дбає про людей у ​​Газі, які перебувають на поверхні". Хагарі сказав, це також "непокоїть оперативників руху".

Яка зараз ситуація у Секторі Гази