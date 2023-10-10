Сирія та Ізраїль обмінялися обстрілами на спірній території

В Ізраїлі заявили про декілька запусків ракет з території Сирії. Країни вже обмінялися обстрілами на спірній території.

Ізраїль заявив, що вдалося ідентифікувати декілька пусків з боку Сирії. Частина ракет долетіла на ізраїльську територію. Вочевидь, вони впали на відкритій місцевості.

Зверніть увагу Стріляли у всіх, кого бачили: моторошне відео, як ХАМАС цілився в авто учасника "Nature party"

Солдати ЦАХАЛ відповідають артилерійськими та мінометними снарядами в напрямку джерела обстрілу в Сирії,

– мовиться у повідомленні.

Південна Корея допускає раптовий напад КНДР

За війною ХАМАС та Ізраїля стежить весь світ. Всі цивілізовані країни підтримують Ізраїль, який потерпає від терористів. Окрім того, уважно аналізують всі події. Зокрема, Південна Корея побачила загрозу для себе. У міноборони країни прогнозують, що може відбутися раптовий напад КНДР. Він передбачатиме окупацію прикордонних територій.

Джо Байден закликає країни не втручатися у війну ХАМАС та Ізраїлю.

"Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього", – наголосив президент США.

Він наголосив, що Штати готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреби.