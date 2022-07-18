Окупанти на Харківщині намагаються не допустити, щоб ЗСУ просунулися до держкордону, – Генштаб

Українські воїни борються за кожен шматок української землі. Ми маємо звільнити все і прогнати росію раз і назавжди.

Про ситуацію на фронті зранку 18 липня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Там продовжуються обстріли та наступ окупантів.

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Боротьба на Харківщині

Нещодавно аналітики припускали, що путін віддав наказ захопити всю Харківську область. Але наші воїни зруйнують всі такі амбіційні плани. За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог намагається не допустити, щоб ЗСУ просунулись у бік державного кордону.

Окупанти також не припиняли свої обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине.

Задіяв ворог і свою авіацію. Як наслідок, завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

Чи зможе росія захопити Харківщину

Начальник спецпідрозділу штабу Kraken Костянтин Немічев розповідав, що в окупантів для того, щоб захопити Харків, не вистачить ресурсів. Зараз вони акцентуються на Донецькій області. Росіяни намагаються перекинути війська на тимчасово окуповану територію. Крім цього, агресор має на меті підсилити Ізюмський напрямок та рухатися на Слов'янськ.

Ще 15 липня у Інституті вивчення війни спрогнозували, що росія, ймовірно, невдовзі вийде з так званої "оперативної паузи". Вже наступного дня міноборони країни-агресорки підтвердило прогноз американського аналітичного центру.

Критику кремлю висловили в Офісі Президента України. Михайло Подоляк у твітері написав, що єдиний план росії – це вбивати та знищувати. За його словами, окупанти використовують тактику випаленої землі, адже не можуть захопити українські території. За його словами, єдиний варіант закінчитися війну – на умовах України.

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