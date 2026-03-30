Це допомога для США: американський журналіст оцінив роль України на Близькому Сході

Україна допомагає збивати іранські безпілотники на Близькому Сході. Це важлива допомога для Сполучених Штатів.

Американський репортер CBS News Ейдан Стретч розповів 24 Каналу, що Україна є союзником Сполучених Штатів. Наша держава в черговий раз це довела, надавши допомогу США та іншим країнам на Близькому Сході.

Україна допомогла Сполученим Штатам

За словами журналіста, вже була інформація від ЗМІ, що Росія надавала і продовжує надавали розвідувальні дані для Ірану. Також, за деякими даними, вони ще й передали свої безпілотники для ударів по країнах Близького Сходу та американських військових об'єктах.

Натомість Україна підтримала Сполучені Штати. Київ одразу надав експертів з дронів та інших важливих технологій, які допомагають США захищати різні об'єкти.

За різними опитуваннями, більш ніж 70% американців вважають Росію агресором, а Україну – союзником США, який захищає себе. Зрозуміло, що там чітко бачать: Росія – ворог, який допомагає Ірану, а Україна – надійний союзник,

– сказав журналіст.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, США розглядають можливість провести наземну операцію в Ірані. Зокрема йдеться про острів Харк, через який проходить значна частина іранського нафтового експорту.

За словами журналіста, у Сполучених Штатах достатньо низька підтримка війни в Ірані. Багато людей голосували за Трампа через його обіцянки припинити війну, а не продовжувати її.

