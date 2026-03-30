Це допомога для США: американський журналіст оцінив роль України на Близькому Сході
Україна допомагає США збивати іранські безпілотники на Близькому Сході, надаючи експертів з дронів та інші технології.
Американський репортер CBS News Ейдан Стретч розповів 24 Каналу, що Україна є союзником Сполучених Штатів. Наша держава в черговий раз це довела, надавши допомогу США та іншим країнам на Близькому Сході.
Україна допомогла Сполученим Штатам
За словами журналіста, вже була інформація від ЗМІ, що Росія надавала і продовжує надавали розвідувальні дані для Ірану. Також, за деякими даними, вони ще й передали свої безпілотники для ударів по країнах Близького Сходу та американських військових об'єктах.
Натомість Україна підтримала Сполучені Штати. Київ одразу надав експертів з дронів та інших важливих технологій, які допомагають США захищати різні об'єкти.
За різними опитуваннями, більш ніж 70% американців вважають Росію агресором, а Україну – союзником США, який захищає себе. Зрозуміло, що там чітко бачать: Росія – ворог, який допомагає Ірану, а Україна – надійний союзник,
– сказав журналіст.
Зверніть увагу! За даними ЗМІ, США розглядають можливість провести наземну операцію в Ірані. Зокрема йдеться про острів Харк, через який проходить значна частина іранського нафтового експорту.
За словами журналіста, у Сполучених Штатах достатньо низька підтримка війни в Ірані. Багато людей голосували за Трампа через його обіцянки припинити війну, а не продовжувати її.
