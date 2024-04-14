Сподівань врятувати заручників мало: на який етап вийшла війна Ізраїлю з ХАМАС

Пріоритет прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у війні проти ХАМАС – знищення влади ХАМАС, а також – ліквідація ватажків цього угруповання. А от з поверненням заручників є проблеми.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, зауваживши, що, окрім цього, було поставлене завдання і звільнити заручників.

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Однак з цим є проблеми. Незрозуміло, скільки з них взагалі залишилося живими.

Уявіть, що бандити захопили заручників, а ви оточили будівлю. І кажете, що наша ціль – вбити бандитів. І теж потрібно заручників врятувати. Тоді бандити відпустять заручників? Ні, бо це єдине, що тримає їх від "походу на той світ",

– сказав Шлеймович.

Немає впевненості щодо заручників

Як наголосив Шлеймович, зараз, на жаль, немає впевненості, в якому стані перебувають 40 заручників. І чи взагалі вони живі. В останніх заявах ХАМАС заявляв про те, що не готовий говорити про повернення 40 живих заручників. Йдеться просто про 40 імен.

Сподівань врятувати заручників мало. Хтось може залишатися живим. Але, на жаль, немає впевненості, що з усіма 40 заручниками все добре,

– зазначив Шлеймович.

Зараз йде обговорення, аби Ізраїль зупинив бойові дії на 6 тижнів, а також випустив 900 терористів з тюрем. 100 з них мають тривалі терміни. Це – особи, які скоїли тяжкі злочини. Кожного разу цей процес затягується.

Я думаю, що йде торг, аби реальні ватажки ХАМАС мали можливість покинути Газу та сховатися. Я надіюся, якщо навіть це покладуть на стіл переговорів, то вийде хоч когось врятувати. Принаймні тіла загиблих заручників гідно похоронять. Але жодного оптимізму поки не бачу,

– зауважив Шлеймович.

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