"Тут не може бути звичайного бізнесу": ЄС перегляне і призупинить допомогу Палестині

Війну Палестини проти Ізраїлю називають у ЄС переломним моментом. Там говорять, що тепер буде багато економічних змін.

Європейська комісія перегляне надання допомоги палестинцям. Про це повідомив комісар ЄС з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Що саме зміниться для Палестини

Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Як найбільший донор палестинців, Європейська Комісія переглядає весь свій портфель програм розвитку на загальну суму 691 мільйон євро,

– написав Варгеї.

Зміни для Гази поки що такі:

призупиняються усі платежі;

усі проєкти переглянуть, а на портфель допомоги чекає комплексна оцінка;

усі нові пропозиції до бюджету, зокрема і на поточний рік, відкладуть, про поновлення повідомлять окремо.

У неділю 8 жовтня були повідомлення про те, що Німеччина ставить допомогу Палестині на паузу. Німеччина була однією з тих країн, які допомагали палестинцям найбільше, зокрема фінансували гуманітарні проєкти з медицини чи постачання води. Надані раніше кошти вже витрачено, тож нових не виділятимуть. Удень 9 жовтня про подібні кроки заявила й Австрія. Там висловилися буквально тими ж словами, що і Варгеї: після початку нової війни ніщо не може бути як раніше.

До чого закликали у Євросоюзі

Водночас Варгеї зазначив, що мають бути мир, толерантність і співіснування, оскільки "підбурювання до ненависті, насильства і прославляння терору отруїли свідомість занадто багатьох". Він закликав до спільних дій.

Думки коментаторів розділилися: одні пишуть, що "яструби війни" показали себе, і їхніми жертвами є всі ми, інші ж указують, що єврокомісар написав правильні та сильні слова, але антисемітизм у ЄС доволі сильний (причому як відкритий, так і прихований). Деякі користувачі звинувачують ЄС у фінансуванні тероризму, мовляв, усі гроші, витрачені на Газу, отримує ХАМАС. Ізраїльтяни дякують за рішення припинити допомагати Палестині.

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Цей регіон на Близькому Сході уже підпав під обмеження

Через рішення бойовиків ХАМАС розпочати чергову війну проти Ізраїлю населення Сектору Гази вже не має світла, води та продуктів – раніше їх постачав Ізраїль. Міністр оборони Держави Ізраїль повідомив про повну блокаду палестинців.