Попри домовленість про припинення вогню: у Ізраїлі заявили, що війна незакінчена
Джерело:ЦАХАЛ
Ізраїль пішов на домовленості із бойовиками палестинської організації ХАМАС. Водночас там заявили, що це не означає закінчення війни.
Представник ізраїльських збройних сил Авічай Адраї заявив, що війна з ХАМАС ще не закінчена. Водночас сьогодні сторони домовились про припинення вогню.
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Пауза тимчасова
За його словами, гуманітарна пауза має тимчасовий характер. Північна частина Сектора Гази все ще є небезпечною зоною бойових дій. Пересуватися на північ заборонено.
З метою вашої безпеки ви маєте залишатися в гуманітарній зоні на Півдні,
– сказав представник армії Ізраїлю.
Домовленість про режим припинення вогню триватиме чотири дні. Посередником у домовленостях виступає Катар.
Що передбачає припинення вогню
- За цей період хочуть звільнити 150 палестинських в'язнів. Здебільшого мовиться про жінок і неповнолітніх. Деякі із них засуджені за замах на вбивство.
- Відповідна угода про припинення вогню стимулюватиме подальше звільнення заручників. Адже в Ізраїлі готові на додатковий день перемир'я за кожних десять звільнених заручників, котрих утримує ХАМАС.
- Крім того, угода дозволить підвезти паливо та гуманітарні вантажі до Гази. Зауважимо, що це перше припинення бойових дій після атаки бойовиками ХАМАС на початку жовтня. Тоді вони вбили близько 1200 людей, більшість із яких – цивільні. Також захопили 240 заручників.