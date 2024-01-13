Знищує гнізда терористів на землі та під нею: куди вдалося просунутися ЦАХАЛ у Секторі Гази

У жовтні 2023 року палестинські бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Невдовзі влада країни оголосила про початок операції у Секторі Гази, яка триває дотепер. Її головною метою назвали повне знищення терористичної організації ХАМАС.

У Секторі Гази ЦАХАЛ веде важкі та кровопролитні бої. Про це 24 Каналу розповів колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, додавши, що вперше у воєнній історії світ зіткнувся з терористичною організацією, яка діє у вигляді армії.

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Організація ХАМАС повністю поділена на військові підрозділи, дивізії, полки. Вона має свій командний склад. Варто згадати, що терористи ведуть бойові дії на землі та під нею. За словами колишнього посла Ізраїлю, це вперше в історії, коли війна триває також під землею.

ХАМАС побудував там сотні кілометрів бетонних тунелів, бункерів, складів. Також є велика кількість таємних люків, з яких можуть виходити бойовики. Вони повністю замасковані, тому їх складно визначити,

– розповів Аркадій Міл-Ман.

Ведення війни на двох фронтах в одному Секторі Гази, який за своєю територією зовсім невеликий, є досить важкою та виснажливою справою. Відтак, очікується, що майже весь 2024 рік пройде у бойових діях.

На півночі Сектора Гази перейшли до операцій, коли локально визначають "гнізда" терористів і знищують їх на землі та під землею. Там вже немає єдиного командного складу бойовиків, а лише розкидані невеликі групи терористів, які діють самі по собі,

– підкреслив Аркадій Міл-Ман.

У центрі Гази триває другий етап знищення інфраструктури та командирів ХАМАС. А на півдні зосереджена велика кількість цивільних жителів Сектора Гази. За різними оцінками цифри дуже великі й сягають від 1.5 до 2 мільйонів людей. Вони живуть у наметах, гуманітарна ситуація дуже складна. Відтак у цьому регіоні ще продовжується перший етап знищення терористів.

Основна проблема Ізраїлю в тому, що заручники перебувають у південній частині Сектора Гази. Командний склад цієї терористичної організації фактично "обклав" себе заручниками й створив живий щит, щоб їх не могли знищити,

– зауважив колишній посол Ізраїлю.

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