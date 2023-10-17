ХАМАС здійснив масований обстріл центру Ізраїля: у регіоні працював "Залізний купол"

Війна між Ізраїлем та ХАМАС триває. Так, палестинські бойовики ввечері 17 жовтня здійснили масований обстріл центральних ізраїльських міст.

Про це повідомляють ізраїльські телеграм-канали. Крім того, відомо, що по ворожих об'єктах працює славнозвісний комплекс ПРО "Залізний купол", передає 24 Канал.

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Обстріли ізраїльських міст почалися приблизно о 20 годині 25 хвилин за місцевим часом. Під ударом опинилися центральні населені пункти країни, зокрема, і місто Тель-Авів.

На кадрах, які опублікували у мережі, видно, як на місто летять палестинські ракети чи снаряди. Їх влучно ліквідовує ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол".

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Наразі достеменно невідомо, скільки саме снарядів чи ракет випустили палестинські бойовики по ізраїльській території. Водночас "Залізний купол" знищив усе, що летіло на країну.

"Залізний купол" працює по ворожих об'єктах: дивіться відео

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