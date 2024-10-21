ЦАХАЛ атакувала банк "Хезболли": у відповідь терористи випустили по Ізраїлю сотні ракет
Джерело:Times of Israel
Армія оборони Ізраїлю обстріляла південні райони Бейруту. Військові атакували офіс банку, що фінансує операції угруповання "Хезболла".
Про це пише Times of Israel. Тим часом, за даними ЦАХАЛ, упродовж неділі, 20 жовтня, терористи "Хезболла" випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 200 снарядів.
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ЦАХАЛ атакувала банк "Хезболли"
Ізраїльські військові завдали ударів по філіях пов'язаної з угрупованням "Хезболла" фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан". Військові попередили, що атакують квазі-банк і звинуватили його у фінансуванні операцій терористів. Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомило про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, більшість яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".
Так, один з ударів припав на територію аеропорту Бейрута. У виданні говориться, що "комерційні літаки продовжували пролітати повз хмари диму в цьому районі після приземлення в аеропорту на півдні ліванської столиці".
Удар по Баальбеку припав на комерційний ринок, в якому розташовувалася будівля, яку раніше використовувала асоціація "Аль-Кард Аль-Хассан".