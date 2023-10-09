На кордоні Ізраїлю і Лівану лунали сирени: ЗМІ повідомили про запуск 12 ракет

Між Ізраїлем та ХАМАС тривають бої, до яких також приєдналися бойовики з ліванського формування "Хезболла". Вже 9 жовтня на ізраїльсько-ліванському кордоні лунали сигнали повітряної тривоги.

Так, на північні регіони Ізраїлю запустили 12 ракет. Саме бойовики Хезболли підтримали ХАМАС у нападі на Ізраїль і початок бойових дій у країні.

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В Ізраїлі знову лунала повітряна тривога

Журналісти зазначили, що на півночі Ізраїлю зафіксували ракети, які входили у повітряний простір країни. Через це там оголосили повітряну тривогу й закликали людей прямувати в укриття.

Наразі відомо, що сирени лунали в регіональній раді Мевоот-ха-Гермон, а також у містах Їфтах і Рамот Нафталі.

Пуск ракет по Ізраїлю підтвердило й іранське агентство новин Tasnim News Agency у соцмережі Х. Зокрема, там навіть виклали фотографію, де зафіксували пуск ракет.



З Лівану запустили 12 ракет по Півночі Ізраїлю / Фото Tasnim News Agency

Вони наголосили, що зі сторони Лівану на Ізраїль запустили близько 12 ракет. Наразі достеменно невідомо, чи знищила ворожі ракети ізраїльська протиракетна оборона, крім того, ізраїльські медіа поки не повідомляли, чи є пошкодження й постраждалі внаслідок цієї ракетної атаки.

В кількох містах Ізраїлю чули вибухи