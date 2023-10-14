"Ми йдемо великою силою": ЦАХАЛ востаннє закликав палестинців виїхати з Сектора Гази

У Ізраїлі триває війна з бойовиками ХАМАС. Збройні Сили держави дали останній шанс на евакуацію із Сектора Гази.

Головний речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі сказав, що ЦАХАЛ вже готується до наступних етапів війни з терористами. Зокрема, він закликав палестинців на півночі евакуюватися.

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Кожен, хто залишається, опиняється в небезпеці

Речник Збройних сил Ізраїлю наголосив, що солдати готові до наступного етапу війни. Мовиться і про південь, і про північ, і про центр.

Ми зосереджені на Секторі Гази, але ми є по всій країні. Це дозволяє нам діяти одночасно на всіх аренах,

— сказав він.

Водночас, за словами Хагарі, сотні тисяч мирних палестинців вже виїхали з півночі Сектора Гази на південь після попереджень про те, що незабаром Збройні Сили Ізраїлю завдадуть удару. Проте евакуювалися не всі.

"Кожен, хто вирішить не евакуюватися, піддає себе та свою родину небезпеці. Ми будемо атакувати великою силою в тих районах, які були евакуйовані", – підкреслив речник.

Хагарі також зазначив, що ХАМАС тисне на мирних жителів та заважає евакуйовуватися, "оскільки лідери організації ховаються за ними".

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