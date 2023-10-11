Виправдовують ХАМАС та звинувачують США: Росія та Білорусь не підтримали Ізраїль

У Ізраїлі триває війна з ХАМАС. Водночас не всі країни висловили підтримку Ізраїлю у боротьбі проти бойовиків, зокрема, Росія та Білорусь мовчать та виправдовують організацію.

Президент Росії Владімір Путін жодного разу не говорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу, проте у російських ЗМІ писали, що "Ізраїль перетворив Газу на концтабір, це повстання в'язнів у гетто". Так само і білоруські журналісти вважають, що перемога Палестини — це їхня перемога.

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Путін знову звинуватив США

Від початку війни Ізраїлю з ХАМАС росіяни не висловлюють публічної підтримки Ізраїлю, а навпаки – знаходять виправдання нападу палестинській організації.

Путін вперше заговорив про війну під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку. Тоді він закликав вирішити палестинську проблему шляхом створення суверенної палестинської держави. Тоді він сказав, що те, що відбувається – результат намагань Вашингтона вирішити конфлікт, не враховуючи інтереси палестинців.

Загострення ситуації на Близькому Сході, багато хто погодиться зі мною, є яскравим прикладом провалу політики США на Близькому Сході, які намагалися взяти монополію на пошук вирішення проблеми і, на жаль, не зробили цього. дбати про те, щоб знайти компроміс, який би сприймали обидві сторони,

– сказав Путін.

Російський президент не засуджував ХАМАС і не висловлював підтримки Ізраїлю, хоча раніше наполягав на тому, що є прихильником безпеки останнього.

Причина зміни ставлення Росії до Ізраїлю – Україна

Російські коментатори високо оцінили військовий потенціал ХАМАС. Однак причиною такої зміни у політичних та дипломатичних вподобаннях Росії є підтримка США Ізраїлю та України.

Днями у Росії відбулась акція для вшанування пам'яті загиблих в Ізраїлі. Це не сподобалося владі, тож вони затримали громадянина, який був серед тих, хто прийшов висловити співчуття, і ніс плакат проти тероризму.

Низка акаунтів у телеграмі, а також блогери і пропагандисти висловлювали підтримку ХАМАС. Наприклад, на одному з каналів написали, що це "дуже корисно для Росії", тому що США зконцентрує свою увагу на Близький Схід та відвернеться від України.

Інший канал опублікував жорстке відео вбивства ізраїльських дітей і написав поруч, що це "помста за вбивства палестинських дітей".

США "розпалює конфлікти"

Заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент Росії Дмітрій Медвєдєв звинуватив США в тому, що замість того, щоб вирішувати палестино-ізраїльський конфлікт, вони протиставляють дві "близькі нації" – Росію та Україну. Він звинуватив Сполучені Штати в "розпалюванні конфліктів на землі".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова не засуджувала ХАМАС. Вона створила "баланс" між сторонами, закликавши сторони до негайного припинення вогню, відмови від насильства та стриманості.

Наприклад, у Калінінграді поліція заборонила встановлювати ізраїльський прапор на площі Перемоги, де місцеві теж хотіли вшанувати загиблих.

Прапор Ізраїлю – це як прапор України, НАТО їм допомагає,

– аргументували місцеві правоохоронці.

Влада Калінінграда навіть заявила, що поминальні заходи краще проводити біля синагоги, де "не буде таких проблем".

"Сектор Гази – концентраційний табір"

Російські ЗМІ порівнювали ситуацію у Секторі Гази з концентраційними таборами в нацистській Німеччині. На сайті одного із кремлівських медіа мовиться, що "хоча умови в Газі – це умови величезного концентраційного табору (заблокованого і повністю залежного від Ізраїлю), палестинці не покинуть Газу навіть під загрозою килимового бомбардування".

Це ж саме видання виправдовувало обставини атаки ХАМАС. У статті мовилось, що напад – це "повстання в'язнів гетто, яким нема чого втрачати". Автор статті глузував з Ізраїлю та наголошував, що він є "привілейованою країною, ще однією зіркою на американському прапорі". Він також переконував, що "боротьба з Ізраїлем – це насправді боротьба зі Сполученими Штатами".

Ситуація у Білорусі та Вірменії ідентична

Один із білоруських журналістів заявив, що "перемога Палестини насправді також є перемогою Білорусі та Росії". Він закликав підірвати термоядерну бомбу над Ізраїлем. Він переконаний, що палестинці демонструють опозицію "фашистським діям Ізраїлю".

Ще одна країна, де ЗМІ різко критикували Ізраїль – це Вірменія. Там журналіст зазначив, що є "найвища справедливість у тому, що громадяни єврейської держави зараз відчувають страх, відчай і беззахисність".

Відповідь посольства Росії в Ізраїлі

Посольство Росії в Ізраїлі попросили відповісти, чому Росія не підтримує державу у війні і чому не засуджує ХАМАС.

Російська сторона чітко висловила свою позицію – неприпустимо чинити будь-яке насильство, завдавати шкоди, вбивати мирних жителів (з обох сторін) або брати в заручники жінок і дітей. Ми засуджуємо будь-який акт тероризму проти мирного населення,

– зауважили у посольстві країни, яка веде злочинну війну проти України.

У повідомленні російського МЗС також жодним словом не згадується, яка сторона напала і вбивала.

Вони висловили "найглибші співчуття у зв’язку з трагічними подіями, які спричинили багато жертв". У посольстві також висловили впевненість, що палестинська держава буде створена в межах кордонів 1967 року зі Східним Єрусалимом як її столицею, яка існуватиме поряд з Ізраїлем у мирі та безпеці.

Війна Ізраїлі проти ХАМАС: коротко