Ізраїль та ХАМАС відкрито використовують досвід російсько-української війни

Наразі Ізраїль засвоює практичний досвід війни Росії проти України, як інші країни засвоювали досвід Ізраїлю під час війни Судного дня 50 років тому. Однак ХАМАС також використовує певні особливості нової війни.

Видання The Economist пише, що аналіз невдач російської армії під час її повномасштабного вторгнення в Україну став важливою частиною підготовки Сил оборони Ізраїлю до наземної операції у секторі Гази.

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Танк вже не всесильний

Командувач бронетанкового корпусу Ізраїлю, бригадний генерал ЦАХАЛ Хішам Ібрагім розповів, що в Ізраїлі "уважно спостерігали, як росіяни воювали в Україні, і яких помилок вони там припускалися".

Він вважає, що російські загарбники "діяли поодинці, без використання загальновійськової тактики". Тобто танкові полки окупантів діяли без узгодження з піхотними, інженерно-саперними й артилерійськими частинами, без координації з розвідкою та авіацією. Іноді танкові колони йшли дорогою без будь-якої підтримки й ставали для ЗСУ легкою здобиччю.

Генерал Ібрагім зазначив, що ЦАХАЛ навпаки вже кілька років проводить спільну підготовку частин на всіх рівнях.

Ми більше не вважаємо, що танк здатний на все. Поле бою змінилося, воно стало набагато багатолюднішим і забудованим. Воно створює для бронетехніки багато проблем, які можуть компенсувати дії піхоти й саперів,

– сказав він.

ХАМАС теж винесли уроки

За повномасштабною війною Росії проти України спостерігає увесь світ, тож ХАМАС теж виніс уроки українських та російських військових.

Зокрема під час нападу на Ізраїль терористи використовували дрони для скидання гранат проти спостережних постів та танків.