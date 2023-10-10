Нове вторгнення в Ізраїль: ЦАХАЛ заявив про порушення повітряного простору біля Голанських висот

У Ізраїлі триває війна із бойовиками організації ХАМАС. У державі заявляють про нове вторгнення на півночі.

Мешканцям низки міст на півночі Ізраїлю наказали перебувати в укриттях. ЦАХАЛ розслідує проникнення в повітряний простір Ізраїлю на Голанських висотах.

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У Ізраїлі загроза нового проникнення

Збройні Сили Ізраїлю повідомили, що отримали сповіщення про вторгнення поблизу Голанських висот і Верхньої Галілеї.

Військовослужбовці ЦАХАЛу керують літаками ЦАХАЛу та проводять пошуки в цьому районі,

– мовиться в повідомленні.

Деталей не розкривають.

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