За якої умови може закінчитися війна між ХАМАС і Ізраїлем: у ЦАХАЛ дали відповідь

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус назвав умову, коли Ізраїль може завершити операцію проти Сектора Гази. За його словами, це станеться, якщо бойовики ХАМАС зроблять кілька відповідних кроків.

Водночас він наголосив, що якщо ХАМАС не піде на ці кроки, то Ізраїлю доведеться ввійти у Сектор Гази й провести там свою операцію.

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У ЦАХАЛ сказали, коли може закінчитися операція

Конрікус наголосив, що операцію Ізраїлю проти ХАМАС можуть скасувати лише тоді, коли ХАМАС поверне назад всіх викрадених заручників і беззастережно здасться.

Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться,

– розповів він.

Зрештою ізраїльський підполковник не сказав, чому наземне вторгнення ЦАХАЛ у Сектор Гази наразі відкладається. Водночас він заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС" і закликав людей "стати на чийсь бік відповідно до власної моралі".

"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю – це ваш вибір", − наголосив Конрікус.

Наостанок речник ЦАХАЛ, відповідаючи на питання гуманітарної катастрофи в Газі, сказав, що не вважає, що Ізраїль треба змушувати забезпечувати продовольством ворога. Адже противник "запускає ракети по наших громадянах і намагається їх убити".

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