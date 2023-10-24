"Мінус" військові об'єкти Хезболли: ЦАХАЛ завдав ударів по бойовиках у Лівані

Війна на Близькому Сході між Ізраїлем і бойовиками терористичних угруповань триває. Так, стало відомо, що 23 жовтня Армія оборони Ізраїлю вразила військові об'єкти Хезболли у Лівані.

Зокрема, у ЦАХАЛ зазначили, що вдалося знищити "терористичну інфраструктуру" бойовиків Хезболли. Ці військові об'єкти ліванське угруповання застосовувало для можливих ударів по Ізраїлю.

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ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли

У Армії оборони Ізраїлю наголосили, що ударів завдали по військовій базі, військовому посту і спостережному пункту, які використовують бойовики терористичного угруповання Хезболла. У мережі ЦАХАЛ також опублікував відео своєї роботи.

На кадрах можна побачити, як після удару на місці прильоту утворюється стовп чорного густого диму, все здіймається у повітря, а від військових об'єктів Хезболли лишається лише згарище.

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Наостанок у ЦАХАЛ зазначили, що ці удари були завдані у відповідь на запуски ракет і протитанкових ракет з території Лівану 23 жовтня. Тепер ліванським бойовикам буде складніше здійснювати удари по ізраїльській території.

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