ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по підземеллях на території мечеті Аль-Ансар

Ізраїльські військові вдарили по підземеллях на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан. У ЦАХАЛ заявили, що зробили це, аби запобігти "неминучій терористичній атаці".

Так, за даними військових Ізраїлю, під мечеттю перебував терористичний осередок бойовиків ХАМАС та "Ісламського джихаду".

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Вдарили, щоб запобігти "неминучій терористичній атаці"

В Армії оборони Ізраїлю зазначили, що вдарили по комплексу, який належить терористичним групам ХАМАС та "Ісламський джихад". Вони "відповідальні за кілька терористичних атак за останні місяці, а також організовували додаткові неминучі теракти".

Ізраїльські військові додали, що терористичний осередок також здійснив теракт 14 жовтня в районі охоронної огорожі. Там стільниковим активом терористів, що прибули на місце події, був приведений у дію вибуховий пристрій. Про постраждалих не повідомляли.

Нещодавно була отримана інформація, яка вказувала на те, що терористи, яких вдалося нейтралізувати, організовували неминучий теракт. Мечеть використовувалася терористами як командний центр для планування атак і як база для їх виконання,

– заявили в ЦАХАЛ.

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