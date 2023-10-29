Шокуюча заява Ердогана та загострення між США та Іраном: в Ізраїлі почався новий етап війни

Іран заявив, що Ізраїль перейшов всі "червоні лінії", тож Тегеран готовий посилити підтримку терористів, попри заклики з боку США не робити цього. Водночас "підлити масла у вогонь" вирішив і лідер Туреччини Ердоган.

Поки між Іраном і США зростає напруга, Ердоган розкритикував Захід та Ізраїль за війну на Близькому Сході. Детальніше читайте далі в матеріалі журналіста 24 Каналу Олексія Печія.

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Проксі-сили Ірану продемонстрували готовність воювати зі США та Ізраїлем

Протистояння Ірану та США на тлі війни між ХАМАС та Ізраїлем загострюється. Ще 10 жовтня речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником війни в Ізраїлі, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках.

У відповідь на це місія Ірану в ООН заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів ХАМАС на Ізраїль. Водночас вже тоді видання WSJ з посиланням на високопоставлених членів ХАМАС та Хезболли заявляло, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті наприкінці вересня.

З того часу вже і президент США Джо Байден заявляв, що саме Іран відповідальний за терористичний напад ХАМАС на Ізраїль.

Разом з тим, варто пам'ятати й про те, що починаючи з 18 жовтня, низка військових баз США на Близькому Сході були атаковані. Зокрема, безпілотники завдали удар по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії – Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

Отже, на думку аналітиків, проксі-сили Ірану в регіоні демонстрували свою готовність воювати зі США та Ізраїлем. Після цього США завдали кілька ударів по позиціях КВІР. Зрештою, США закликали Іран знизити градус напруги та припинити підтримку терористів.

І от сьогодні президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль своїми діями "перейшов червоні лінії", що може "змусити всіх вжити заходів у регіоні".

Злочини сіоністського режиму переступили червоні межі, які можуть змусити кожного вжити заходів. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою,

– сказав він.

Другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАС

, про яку говорить президент Ірану, це фактично ціла мережа підтримуваних Іраном сил на Близькому Сході. Іран активно підтримує такі сили як ХАМАС в Секторі Гази, Хезболла в Лівані, бойовики "ісламського опору" в Іраку, хусити в Ємені, ополченці в Сирії й так далі. Тобто, це ціла мережа проксі-сил, які постійно дестабілізують регіон.

Однак, попри заклики до принаймні гуманітарного припинення вогню, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляє, що другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАС розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил і це дозволить досягти цілей, які ставить перед собою Ізраїль.

Військові Ізраїлю цю тезу повністю підтримують. Зокрема, Начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Герці Га-Леві заявив, що для перемоги над ХАМАС і повернення заручників, яких утримує терористичне угруповання, Ізраїль просто змушений провести велику наземну операцію в Секторі Гази.

Він запевнив, що наразі ізраїльські війська проводять наземні операції в Секторі Гази, мета яких знищення ХАМАС, забезпечення безпеки на кордонах і насамперед поверненню всіх заручників на батьківщину.

Га-Леві додав, що озвучені цілі війни просто вимагають саме наземного введення військ в Сектор Гази.

Обмін заручників: як ХАМАС зняв маску з Росії

Показово, що після початку наземної операції ЦАХАЛ лідер ХАМАС у Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць.

Зокрема, Сінвар запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАС в ізраїльських в'язницях.

Насправді це був перший його публічний коментар з початку військових дій 7 жовтня. Сінвар заявив: "Ми готові до негайної угоди щодо обміну, яка включає звільнення всіх в'язнів сіоністського ворога в обмін на звільнення всіх заручників, які перебувають у руках сил опору".

Реакція Ізраїлю на таку пропозицію поки що не зрозуміла. У ЦАХАЛ зазначають, що такі пропозиції неприйнятні, мовляв, вже занадто пізно. Водночас Нетаньяху заявив, що робота над цим питанням триває.

Але в питанні звільнення заручників ХАМАС є ще один цікавий момент. Член політбюро та голова "відділу із зовнішніх зв'язків" ХАМАС Муса Абу Марзук, який відвідав Москву, заявив, що Росія просить у бойовиків інформацію про вісьмох людей, які перебувають у заручниках у Секторі Гази.

Тепер ватажок бойовиків обіцяє звільнити росіян з полону, тому що "ми дивимося на Росію як на найближчого друга". Тут мають відпасти всі питання щодо того, хто саме стоїть за терористами ХАМАС.

Маніпуляції Ердогана

Однак напруга в регіоні зростає й окремі лідери країн навмисно її підживлюють. І мова не лише про Іран, чи Росію. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виступив на пропалестинському мітингу в Стамбулі, який сам же і скликав.

Під час нього він звинуватив Захід у кровопролитті в Секторі Гази й порівняв загиблих палестинців із жертвами російської агресії проти України.

Звісно, Ердоган не згадав жодного разу напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, натомість виставив Ізраїль як військового злочинця.

"Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, мовчки спостерігають за смертями тисяч безневинних дітей у Секторі Гази. При цьому Анкара не потурає нападам на цивільних осіб в Ізраїлі. Ми сумуємо за кожним мирним жителем, але Ізраїлю на це плювати. Ми проливали сльози за жителями багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні. Головним винуватцем різанини, яка розгортається в Секторі Гази, є Захід. Звичайно, кожна країна має право захищати себе, але де справедливість? У Секторі Гази відбувається не захист, а відкрита, жорстока різанина", – сказав Ердоган.

У відповідь на такі заяви Ізраїль доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини. Глава МЗС Ізраїлю заявив, що настав час, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин.