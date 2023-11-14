Ізраїль узяв під контроль низку урядових будівель у Газі, – ЦАХАЛ

Війська Ізраїлю контролюють кілька урядових будівель в секторі Гази, які використовували бойовики ХАМАС. Зокрема будівлю парламенту.

Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що взяла під контроль кілька важливих будівель у місті Газа.

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Ізраїль взяв під контроль низку важливих об'єктів у Газі

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль:

парламент ХАМАС;

урядовий комплекс бойовиків;

штаб-квартиру поліції.

Крім цього, ізраїльські військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу терористів та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

ЦАХАЛ також заявив, що під контроль вдалося взяти і будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.

Зазначимо, що днем раніше міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що ХАМАС втратив контроль над Газою.

Ізраїль заявив про успіхи в Секторі Гази