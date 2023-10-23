Війна на 2 фронти буде іншою, – Гендельман припустив, як довго може тривати війна в Ізраїлі

Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Гази. Очевидно, що вона триватиме не менше кількох тижнів, якщо зійдуться усі складові.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що підготовка до наземної операції триває. Зараз йде накопичення боєприпасів, які будуть потрібні під час бойових дій.

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Ізраїль потребує більше ракет до "Залізного купола" та інших систем протиракетної оборони. Також є потреба і в авіаційному озброєнні. Але, якщо війна затягнеться, то, ймовірно, з часом будуть потрібні і артилерійські боєприпаси від Сполучених Штатів Америки.

Чи вступить Хезболла у війну

Як припустив Гендельман, наземна операція в Секторі Гази може тривати близько кількох тижнів. Після того настане етап зачистки, на який теж піде приблизно такий же самий період часу. Далі підуть стабілізаційні заходи та політичне врегулювання конфлікту, які можуть затягнутися на роки.

Однак, якщо ліванська Хезболла таки вступить у війну проти Ізраїлю, тоді усе може серйозно затягнутися. Тут усе залежить від того, як діятиме Іран.

Війна на два фронти буде зовсім іншою. Але спусковий гачок великої війни перебуває в Ірані. Там можуть не дослухатися до попереджень від Сполучених Штатів та Ізраїлю і вступити у війну,

– зазначив Гендельман.

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Упродовж останніх двох тижнів на кордоні Ізраїлю та Лівану час від часу стаються локальні сутички. Хезболла використовує міномети, ПТРК. Ізраїль відповідає ударами з артилерії та авіації. Бойовики вже офіційно повідомляли, що у них було близько 30 загиблих.

Війна в Ізраїлі: коротко