Там лежать "гори" озброєння, – Бабот сказав, наскільки зачищені тунелі, які проклав ХАМАС

Повідомляється, що Ізраїль погодився на перемир'я з бойовиками ХАМАС. Це стало вимушеним рішенням для того, щоб повернути людей, які перебувають в полоні у терористів. Водночас триває зачистка тунелів ХАМАС.

Підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у запасі Марк Бабот розповів 24 Каналу, що тунелі бойовиків на півночі Сектора Гази здебільшого контролює ЦАХАЛ. Він додав, що там є багато "сюрпризів", про які ще не можна говорити.

Дивіться також Підтримає усіх: Ілон Маск пожертвує кошти як Ізраїлю, так і Газі

Наскільки зачищені тунелі ХАМАС

Наразі підземні дрони Ізраїлю перевіряють дорогу на наявність пасток, замінованих місць. Після цього заходять інженерні війська, спецназівці, підземні підрозділи, які Ізраїль створював останні 10 – 15 років. На півночі Сектора Гази ситуація із зачисткою краща, ніж на півдні, де вони неконтрольовані. Щобільше, за словами Марка Бабота, там перебуває близько 10 батальйонно-тактичних груп ХАМАС, які ще не розбиті.

ЦАХАЛ завдає туди ударів. Варто зазначити, що укріплення на півдні менші, а міста розташовані окремо одні від одних. Тому на цій території Ізраїль зможе діяти більше спокійно.

Підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у запасі розповів, як відбувається операція ЦАХАЛ: дивіться відео

"Для того, щоб нейтралізувати всі тунелі ХАМАС, знадобиться не один місяць. У них розташовані величезні склади озброєння. Ви навіть не можете уявити, які "гори" вибухівки, озброєння боєприпасів, ракет, автоматів там є", – наголосив Марк Бабот.

Ізраїль все це знаходить і вивчає. Наразі допитують більше ніж 350 полонених ХАМАС. Допити проводять в режимі реального часу й одразу передають всю інформацію бойовим групам.

"Робота ведеться дуже злагоджено та професійно. Армія оборони Ізраїлю покращує можливості впливу на ХАМАС", – підсумував підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у запасі.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: актуальні новини