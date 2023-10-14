У кожного є приховані бажання: які вигоди Росії та Китаю від війни в Ізраїлі

Загострення на Близькому Сході може бути вигідним як для Росії, так і для Китаю. А світ поступово наближається до можливого глобального конфлікту.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що багато авторитарних держав можуть отримати вигоду від війни в Ізраїлі. У кожного тут є свої бажання. До прикладу, Росія зараз активно просуватиме на міжнародній арені принцип, що насправді "нє всьо так однозначно".

Дивіться також У Секторі Гази знайшли тіла полонених ізраїльтян: конфлікт на Близькому Сході триває

Натомість Іран може продемонструвати себе у ролі одного з лідерів ісламського світу, який надає військову, фінансову та іншу допомогу. І це попри санкції, які діють вже близько 40 років.

До теми – дивіться розмову з Ігорем Чаленком на ютубі 24 Каналу

Якою може бути вигода для Китаю

Як наголосив Чаленко, Китай теж може отримати вигоду від війни в Ізраїлі. Деякі американські аналітики вже радять Сполученим Штатам готуватися до одночасного протистояння і з Росією, і з Китаєм.

Військові конфлікти у різних точках світу можуть спонукати Китай спробувати захопити Тайвань. Він може над цим задуматися, якщо Штати будуть "розпорошувати" військову допомогу на різні напрямки.

Не варто забувати і про КНДР. Там певний час вже триває погіршення відносин з Південною Кореєю, що теж підвищує ймовірність нового спалаху конфлікту.

Світ не стоїть на місці. І загальна проблема – світовий порядок вже не є загальновизнаним. У кожного своя правда, яку кожен намагається відстояти. Ця поляризація веде до глобальних наслідків,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Війна в Ізраїлі: коротко