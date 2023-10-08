Пропагандист Кремля хотів висміяти Ізраїль та підставити Україну, але щось пішло не так

Російський військкор спробував вкинути фейк, вочевидь мавши на меті посварити ізраїльський та український народи. Однак у кремлівського пропагандиста вийшло тільки публічно зганьбитися та стати посміховиськом у соцмережах.

Фанат "русского міра" Андрєй Руденко хотів видати російський Т-90М "Прорыв" за ізраїльський танк "Меркава". На це звернув увагу український блогер та журналіст Денис Казанський.

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Що наговорив посіпака Кремля

Руденко поширив у своїх соцмережах відео, на якому Сили оборони знищують Т-90М "Прорыв" разом з російськими окупантами. Ворожий пропагандист стверджував, що це нібито ізраїльський танк "Меркава". Він спробував висміяти єврейських військових та заявив, що їхню техніку знищує ХАМАС. Ба більше, російський військкор спробував натягнути на цей фейк кремлівську вигадку про те, що Україна нібито продала зброю палестинським бойовикам, які нещодавно атакували Ізраїль. Для більшої "правдоподібності" він ще й приплів до цього "бандерівців".

А тим часом "найкращі" танки у світі ХАМАС спалює один за одним. І причому роблять вони (палестинські бойовики – 24 Канал) це українською зброєю, яку їм продали бандерівці,

– написав Руденко.

Як відреагував Казанський

Український журналіст висміяв російського пропагандиста. Він зауважив, що Руденко знайшов в наших телеграм-каналах відео знищення найновішого російського танка Т-90М "Прорыв", видав його за підрив ізраїльської "Меркави" та в результаті познущався з загибелі своїх же танкістів.

І все це заради брехливого вкиду про те, що ХАМАС нібито воює зброєю з України. Воістину, немає нічого жалюгіднішого та ганебнішого, ніж російський військкор,

– заявив Казанський.

На самих кадрах можна побачити, як Сили оборони красиво вдарили по російському танку. Влучання було настільки потужним, що шматки Т-90М підлетіли високо вгору, а від самої бронетехніки майже нічого не залишилося, не кажучи вже про екіпаж.

Потужне знищення російського танку Т-90М "Прорыв": відео з соцмереж



Росія поширює вкид про Україну та ХАМАС