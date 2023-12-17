Масових бомбардувань не відбувається: чи дослухається ЦАХАЛ до США

Ізраїль не веде масових бомбардувань по території Сектору Гази. Але, звісно, під час бойових дій трапляються певні руйнування.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, прокоментувавши інформацію від ЗМІ, що США рекомендує Ізраїлю проводити більш точні місії зі знищення лідерів ХАМАС.

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Ізраїль не проводить масових бомбардувань

Як переконує Шлеймович, Ізраїль не здійснював бомбардувань, щоб перетворити певний квартал у "випалене поле". Були точкові удари, коли потрібно прочистити певний коридор або знищити військовий об'єкт бойовиків.

Якщо йдеться про те, що солдати ЦАХАЛ заходять в "лабіринт" вузьких вуличок, але при цьому не можна нічого руйнувати, щоб не зачепити мирне населення? Цього не буде. Бо тоді наші втрати будуть не десятками, як зараз, а сотнями чи тисячами,

– сказав Шлеймович.

Згідно із Женевськими конвенціями будь-яка сторона, яка воює, має попередити мирне населення про початок бойових дій. Армія Ізраїлю робила це, а гуманітарні коридори були під її охороною.

Якщо йдеться про точкові операції, коли одну людину треба знищити, а людина, яка поруч з ним, не має постраждати… Навіть міжнародні конвенції та правила ведення війни не передбачають таких заходів. Якщо ви знищуєте ватажка, а поруч з ним гине ще 3 – 4 людини. Це можна пояснити,

– зауважив Шлеймович.

Війна в Ізраїлі: коротко