Народжуватимуть у зоні бойових дій: у Секторі Гази вагітні жінки готуються до пологів

Війна між ізраїльською армією та бойовиками ХАМАС триває. Водночас у Секторі Гази, де точаться найзапекліші бої та постійно лунають вибухи, вагітні жінки готуються до пологів.

Зокрема, палестинські жінки збираються народжувати своїх дітей у зоні бойових дій. Наразі іншого виходу ці матері не бачать.

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У Секторі Гази жінки народжуватимуть у бойових зонах

Журналісти CNN поспілкувалися з жителькою Сектору Гази Хулуд Халед, яку на початку війни розбудив звук ізраїльських авіаударів, коли вона спала біля свого сина. За словами жінки, чорний дим наповнив кімнату, тому їй було важко дихати.

Вона зазначила, що відчула, як її охоплює паніка, а потім біль у животі. Халед вважала, що у неї почалися ранні пологи.

Зрештою жінка, яка перебувала на восьмому місяці вагітності вирішила разом із сином залишити свій дім у районі Аль-Карама на Півночі Сектора Гази, оскільки бомбардування тривали.

"Ми спостерігали, як падають будинки, коли ми їхали, і думали, що можемо померти будь-якої хвилини", – сказала вона.

По дорозі жінка побачила біженців, яких обстрілювали ізраїльські літаки "всього за кілька метрів". Зрештою Халед добралася до південного міста Хан-Юніс, але тепер вона живе на "сухому шматку хліба", оскільки на території не вистачає їжі, немає електрики чи водопроводу.

Халед сказала, що не знає, куди йти, коли їй настане час народжувати.

Мені страшно. Через мого сина, моєї ненародженої дитини та себе. Я не хочу помирати, а хочу бачити, як мій син росте… але життя тут не залишилося. Газа стала містом-привидом,

– наголосила вагітна.

У Секторі Гази критична ситуація

Генеральний комісар Агентства ООН з питань допомоги та організації робіт Філіп Лаццаріні розповів, що ситуація в Секторі Гази з жертвами атаки – критична. Зокрема, там уже не вистачає мішків для трупів.

Він також зазначив, що в Секторі Гази закінчується вода, електроенергія та ліки. Це сталося після того, як ізраїльська влада припинила постачання продовольства та електроенергії у палестинський анклав.

Крім того, неідентифікованих людей ховають у братських могилах. Зокрема, у мережі публікували кадри жертв загорнутих у білі тканини.