Чи завершиться війна в Ізраїлі найближчим часом: Нетаньягу дав вичерпну відповідь
Джерело:Times of Israel
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 25 грудня здійснив свій рідкісний візит до Гази. Там очільник ізраїльського уряду відвідав бригаду резервістів ЦАХАЛ.
Крім того, Нетаньягу також спитали, чи закінчиться скоро бойові дії проти ХАМАС у Секторі Гази. На це питання ізраїльський міністр дав вичерпну відповідь.
Цікаво Щоразу вилазять з іншого місця: як ЦАХАЛ зачищає укріплення ХАМАС у Секторі Гази
Чи очікувати найближчим часом завершення боїв у Газі
Нетаньягу після візиту до зони бойових дій у палестинському прибережному анклаві зауважив, що війна проти ХАМАС далека від завершення. Він наголосив, що Армія оборони Ізраїлю наразі не зупиняється і продовжує свою боротьбу.
Ми поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії,
– сказав Нетаньягу.
Крім того, на засіданні фракції Лікуд у Кнесеті ізраїльський очільник уряду підкреслив, що військові, яких він відвідав у Газі, просили його лише про одне: щоб ізраїльська армія не зупинялася і продовжувала свою справу до кінця.
Яка ситуація з війною між Ізраїлем і ХАМАС зараз
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 24 грудня заявив, що ЦАХАЛ поглиблює наземну операцію у Секторі Гази. Він зауважив, що в Ізраїлю немає іншого виходу, окрім боротьби до повної перемоги над ХАМАС.
- Очільник ізраїльського уряду також визнав, що для цілковитого успіху у Секторі Гази Армії оборони Ізраїлю потрібен час. Попри це, за його словами, ЦАХАЛ налаштований боротися до кінця.
- Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський зазначив, що наразі основні бої між ЦАХАЛ та ХАМАС ведуться на півдні Сектора Гази у місті Хан-Юніс. Зокрема, там ізраїльські військові шукають голову бойового крила Мухаммеда Дейфа й голову ХАМАС в Секторі Гази Яхью Сінвара.
- Янушевський також підкреслив, що після зачистки районів, у яких зараз йдуть бойові дії, Армія оборони Ізраїлю розпочне наступ на інші райони Сектора Гази. Водночас, на думку журналіста, інтенсивність боїв найближчим часом там зменшуватиметься.