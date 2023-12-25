Чи завершиться війна в Ізраїлі найближчим часом: Нетаньягу дав вичерпну відповідь

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 25 грудня здійснив свій рідкісний візит до Гази. Там очільник ізраїльського уряду відвідав бригаду резервістів ЦАХАЛ.

Крім того, Нетаньягу також спитали, чи закінчиться скоро бойові дії проти ХАМАС у Секторі Гази. На це питання ізраїльський міністр дав вичерпну відповідь.

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Чи очікувати найближчим часом завершення боїв у Газі

Нетаньягу після візиту до зони бойових дій у палестинському прибережному анклаві зауважив, що війна проти ХАМАС далека від завершення. Він наголосив, що Армія оборони Ізраїлю наразі не зупиняється і продовжує свою боротьбу.

Ми поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії,

– сказав Нетаньягу.

Крім того, на засіданні фракції Лікуд у Кнесеті ізраїльський очільник уряду підкреслив, що військові, яких він відвідав у Газі, просили його лише про одне: щоб ізраїльська армія не зупинялася і продовжувала свою справу до кінця.

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