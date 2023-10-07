"Перетворимо місто зла на руїни": Нетаньягу закликав жителів Сектора Гази негайно виїхати

ХАМАС 7 жовтня атакував Ізраїль. Країна обіцяє помститися за "чорний день".

Відповідну заяву зробив ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу. Він закликав жителів Сектора Гази виїхати.

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Ізраїль помститься ХАМАСу

Нетаньягу закликав жителів Сектора Гази негайно виїхати.

Ми перетворимо всі місця у цьому місті зла, де ховається ХАМАС, на руїни. Ізраїльська армія залучить всю свою міць. Жителі Гази, йдіть звідти негайно,

– наголосив прем'єр.

Він заявив, що ХАМАС розпочав жорстоку та злу війну, яку Ізраїль виграє, але ціна буде високою.

"Те, що сталося сьогодні, ніколи не бачили в Ізраїлі. Ми сильно помстимося за цей чорний день", – зазначив Нетаньягу.

За його словами, ізраїльські військові негайно використають всю свою силу, щоб знешкодити можливості ХАМАС. Ймовірно, глава уряду має на увазі повну ліквідацію угруповання.

"Ми переможемо їх до смерті. Ця війна займе час, вона буде важкою. Попереду нас чекають складні дні", – зауважив прем'єр.

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Міністр оборони Ізраїлю пригрозив "змінити реалії" в Газі на 50 років вперед

За інформацією The Times of Israel, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пригрозив бойовикам ХАМАС та Сектора Гази.

Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. ХАМАС незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед,

– заявив очільник оборонного відомства.

За даними Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції в Секторі Газа.

У The Jerusalem Post повідомили, що Галлант також поширив особливий режим безпеки на всю територію Ізраїлю. Це дозволяє ЦАХАЛу надавати інструкції з безпеки цивільному населенню і закривати громадські місця, якщо це буде необхідно.

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Ізраїльська армія відновила контроль над більшістю південних громад

За інформацією Haaretz, протягом дня бойовики вбили щонайменше 200 ізраїльтян. Ще понад тисяча людей зазнали поранень.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі аявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів, в які проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

Ще вдень військові також підтверджували, що значна кількість ізраїльських цивільних і солдатів перебуває в заручниках у бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази.

Після спілкування з Нетаньягу президент США Джозеф Байден виступив із заявою. Як повідомляє Reuters , він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль і ніколи від нього не відвернуться. Байден наголосив: "Ми забезпечимо Ізраїль усіма необхідними боєприпасами.

. Сполучені Штати визнали створення Ізраїлю через 11 хвилин після його заснування, і ця позиція ніколи не зміниться".