Війна минулого та майбутнього: що показали 100 днів російської навали

Сьогодні – 100 днів з початку масштабного вторгнення Росії до України. За цей час ми отримали чимало прикладів, які дають можливість узагальнити цей етап війни та зробити висновки.

Метафізика (про передумови)

Війна таки справді метафізична. Росія використала рендомний надуманий привід для війни, рішення щодо якої визрівало давно (то "нацисти", то НАТО, то "русофобія"), патріарх Кіріл дійшов аж до слів про метафізику.

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А в результаті виявилося, що це справді глобальна війна – минулого та майбутнього, мертвого та живого, хворого та здорового. Метафізика – на боці України.

Без масок (про суб'єктів)

Війна показала, хто є хто.

Україна, яка бореться за своє життя. Захід, що виходить з різною швидкістю з розміреності буття та умиротворюючої лінії поведінки щодо Росії, аж до того, що можна було проспати й власні проблеми. Росія без обличчя, у якої під маскою опинилися одні суцільні виразки та комплекси. Китай, який традиційно чекає біля берега річки моменту, як пропливуть трупи ворогів.

Візія (про перспективу)

Україна однозначно переможе у цій війні – це зрозуміло. Стільки горя принесла нам ця віроломна війна – це я до питання ціни. Але важливою є не просто перемога, а щоб війна більше ніколи не повторилася.

Це, зокрема, і питання бачення післявоєнного світу, яке змінюється на наших очах у ході війни.

Українська армія стає однією з найсильніших у світі, тоді як російська набуває статусу "другої з кінця". Захід змінює оборонні стратегії (трансформація позиції Німеччини та Італії – неймовірно просто, хоч нам, абсолютно виправдано, здається, що все відбувається дуже повільно).

Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО. Данія ініціює референдум про приєднання до оборонної політики ЄС (хоча 1993 року був референдум із прямо зворотною постановкою питання). Китай – на роздоріжжі, відсидітися осторонь не вийде. Росія як величезна територія непрогнозованих сценаріїв. Довгу перспективу формуватиме візія.

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