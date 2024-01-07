Є тунелі довжиною 500 кілометрів: де Ізраїлю уже вдалося зламати спротив ХАМАС

У ЦАХАЛ повідомили, що північна частина Сектора Гази повністю зачищена від централізованої терористичної інфраструктури ХАМАС. Тобто усі цехи, підземні тунелі та централізований спротив бойовиків знищені.

Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський, зауваживши, що спротив ХАМАС в основному придушений. Він додав, що там ще залишилися певні групи бойовиків.

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"Неможливо повністю зачистити території. Там досі є цивільне населення, хоча багато разів попереджували людей, аби вони звідти пішли", – наголосив Янушевський.

Основна частина людей перейшла у центральну частину Сектора Гази та на Південь, де останній тиждень тривають бої. Там скоординовано діє ізраїльська армія – взаємодіють різні види військ.

Якщо ми бачимо, що 3 місяці пішло на зачистку та ліквідацію централізованого спротиву ХАМАС в Секторі Гази, то у нас є ще дві третини території, де, зокрема, є основна частина мирного населення,

– сказав журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі".

Тому перед початком бойових дій мирному населенню треба дати певну альтернативу. Тому, коли армії туди треба буде увійти, це населення треба буде перемістити.

Північна частина Сектора Гази дуже сильно постраждала від бойових дій. За словами бойових офіцерів, які там діяли, відтоді, як ХАМАС почав контролювати з 2007-го року цю територію, він ретельно вбудовував військову інфраструктуру у цивільну.

"Там все перемішано. З цивільних будинків ведуть тунелі в мечеті, школи, під лікарнями розташовані оперативні штаби. Є мережа тунелів, протяжністю 500 кілометрів. Враховуючи, що площа Гази 365 квадратних кілометрів", – Янушевський.

Мета війни

Є два великих міста "оплоту" ХАМАС – це місто Газа та околиці, де зламаний супротив. А також Хан-Юніс на південному сході Сектора Гази, де останні тижні тривають бої. В останньому місті боротьба поки що не завершена.

Можна припустити, що бої затягнуться ще на довгі місяці, аби повністю зачистити Газу та повністю ліквідувати терористичну інфраструктуру. Це одна із цілей цієї війни,

– наголосив Роман Янушевський.

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