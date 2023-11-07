Сектор Гази стає "кладовищем дітей", – Гутерреш заявив про "кризу людства"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловився щодо ситуації у Секторі Гази. Зокрема, він заявив, що палестинський ексклав перетворюється на "кладовище для дітей".

Відповідну заяву Гутерреш зробив під час свого брифінгу 6 листопада. Він також закликав до термінового гуманітарного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, передає 24 Канал.

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Гутерреш оцінив ситуацію у Секторі Гази

Генсек ООН наголосив, що у Секторі Гази після бойових дій щодня стають жертвами або гинуть "сотні" дітей. Крім того, він відзначив втрати як серед медійних працівників, так і гуманітарних працівників організації.

За чотиритижневий період вбили більше журналістів, ніж у будь-якому конфлікті за останні три десятиліття. Було вбито більше гуманітарних працівників ООН, ніж за будь-який порівнянний період в історії нашої організації,

– сказав він.

Крім того, Гутерреш підкреслив, що жодна зі сторін конфлікту не може бути вище гуманітарних норм. Тому закликав до негайного гуманітарного припинення вогню.

"Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз. Я ніколи не відступлю в роботі над їхнім негайним звільненням", – зауважив генсек ООН.

Він також назвав "жах у Газі" – "кризою людяності". А також наголосив, що відповідальність за припинення "страждання мирного населення" несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота. Водночас він наголосив, що безумовно засуджує й вважає терористичним актом атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

У МЗС Ізраїлю відреагували на заяву генсека ООН

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у соцмережі Х відреагував на заяви Антоніу Гутерреш. Зокрема, він присоромив генсека ООН за однобокість погляду на події.

Соромно, Гутерріш! Понад 30 неповнолітніх — серед них дев'ятимісячне немовля, малюки, діти, на чиїх очах холоднокровно вбили їхніх батьків — перебувають у заручниках у Секторі Гази,

– написав він.

Коен підкреслив, що проблема Гази лише палестинське угруповання ХАМАС, а не дії Ізраїлю щодо знищення цієї "терористичної загрози".

Пентагон заявив про "тисячі" поранених цивільних у Газі

Речник Пентагону Патрик Райдер під час свого брифінгу, зазначив, що, за інформацією США, число загиблих і поранених у Газі "вимірюється тисячами". Однак конкретних даних він не навів.

"Саме тому ми наголошуємо ізраїльтянам та іншим країнам регіону на тому, наскільки важливо доставити гуманітарну допомогу в Газу", – розповів він.

Варто зазначити, що у відповідь на нещодавню атаку ХАМАС, яка призвела до втрати 1 400 життів на початку жовтня, ізраїльські військові швидко розпочали комплексну операцію проти Гази, використовуючи повітряні, наземні та морські сили. За даними місцевого Міністерства охорони здоров'я, ця атака у відповідь призвела до трагічної кількості загиблих, яка перевищила 10 000 осіб.