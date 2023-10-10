Що робити з Сектором Гази: чи має Ізраїль відповідь на це питання

Після нападу ХАМАС на територію Ізраїля, конфлікт між палестинцями та ізраїльтянами набув гарячої фази та може перерости у війну. Однак військові потужності ЦАХАЛ набагато перебільшують арсенал озброєння, яким володіє ХАМАС. Тому зараз постає питання, що Ізраїль має вчинити з Сектором Гази.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши що для розв'язання цієї проблеми потрібне проривне рішення.

Важливо Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Кількість населення в Секторі Гази складає 2 мільйони людей, а в Ізраїлі проживає менше ніж 10 мільйонів.

"І цю велику кількість палестинців потрібно організовувати, утримувати. При цьому більшість жителів Сектора Гази не радикали, проте вони, м'яко кажучи, не доброзичливо налаштовані до ізраїльтян", – наголосив політолог.

Причина конфлікту ХАМАС та Ізраїля

Напередодні нападу ХАМАС Ізраїль вважав, що вибудував з палестинцями певний паритет і жодних загострень вже не буде. Проте причина цього конфлікту полягає в подіях, які розпочалися у 2020 році це за часів президентства Дональда Трампа.

За його посередництва почали ухвалюватись так звані "угоди Авраама" – договори про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими державами. Зокрема угоди з Ізраїлем вже підписали ОАЕ, Бахрейн, Марокко та Судан.

Водночас Іран, Катер, а також ХАМАС усвідомили, що цей процес потрібно зупинити.

"Угоди Авраама" Це є Це є "мирний план" Дональда Трампа за часів його президенства щодо врегулювання палестино-ізраїльского конфлікту. У 2020 та 2021 року за посередництва США Ізраїль уклав угоди з низкою арабських країн. Назва "угоди" пов'язана з ім'ям пророка Авраама, який присутній в юдаїзмі, християнстві та ісламі.

Чому відбулось загострення відносин ХАМАС та Ізраїля: дивіться відео

Тим більш, що в останні місяці активізувалися перемовини між Ізраїлем та Саудівською Аравією, яка вочевидь мала намір також приєднатися до "угоди Авраама". Статус Саудівської Аравії в мусульманському світі дуже високий, зокрема через розташування в країні головних святинь – Мекки та Медини. І ухвалення нею домовленостей з Ізраїлем стало б загрозою для противників цього союзу.

"Саме тому ХАМАС кинув усі зусилля, щоб запобігти підписанню цієї угоди. І йому це вдалося, адже Саудівська Аравія після того, як Ізраїль почав бомбардування Сектора Гази, призупинила будь-які перемовини з ним", – підкреслив Аббас Галлямов.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини