Користувалися цим 2 роки: CNN з'ясували, як бойовикам ХАМАС вдалося приховати атаку на Ізраїль

Члени ХАМАС придумали, як приховати підготовку атаки на єврейську державу. За даними ЗМІ, через це розвідка Ізраїлю протягом 2 років не могла відстежити переговори палестинських бойовиків.

Журналісти поспілкувалися з анонімними співрозмовниками щодо підготовки атаки ХАМАС на Ізраїль. Джерела видання знайомі з даними, які отримала розвідка США від єврейської держави.

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Що придумали палестинські бойовики

Як пише видання, члени ХАМАС проклали у тунелях під Сектором Гази телефонні дротові лінії. Вони створили під землею власну телефонну мережу.

Через ці телефонні лінії невеликий осередок бойовиків спілкувався один з одним протягом 2 років та планував операцію. За словами анонімних співрозмовників, ізраїльська розвідка не могла весь цей час відстежити цих конкретних терористів, бо вони уникали використання комп'ютерів та смартфонів.

Також цей осередок терористів проводив старомодні контррозвідувальні засоби на кшталт особистих нарад. Він залишався у тіні, доки не настав час активізуватися та закликати сотні бойовиків для нападу на Ізраїль, який відбувся 7 жовтня 2023 року. Як зауважується у матеріалі, це дає нове розуміння того, чому палестинським бойовикам вдалося атакувати єврейську державу зненацька.

Що кажуть експерти про ХАМАС